Меркель попала в тройку «политиков-неудачников» года

Канцлер Германии Ангела Меркель замкнула список ТОП-3 самых нелюбимых политиков среди населения ФГР.

Валерия Голицына

Возглавил такой рейтинг Мартин Шульц, который на сегодняшний день также возглавляет социал-демократическую партию. Ненамного от него отстал Хорст Зеехофер, который занимает пост премьер-министра Баварии. Ну и «тёмной лошадкой» такого рейтинга стала Ангела Меркель. Целых 56% голосовавших жителей Германии считают её «неудачницей» года и желают немедленной отставки.Такой интересный анонимный соцопрос провели в канун уходящего года на одном из самых популярных сайтов. А вот лучшим и любимым политиком 2017 года стал президент Германии, Вальтер Штайнмайер. Более 65% немцев дали однозначно положительную оценку его политике управления государством.