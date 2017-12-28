Ксения Собчак прибыла в Казань со своей предвыборной программой

Телевизионная ведущая Ксения Собчак, мечтающая занять пост президента России, приехала в столицу Татарстана, Казань, дабы рассказать избирателям, почему они должны голосовать за нее. Об этом журналистка сообщила подписчикам в Instagram.

Домбровский Сергей

По словам Собчак, у некоторых праздники, а у нее продолжаются поездки по регионам. Ведущая посетила предвыборный штаб, приняла жалобы от граждан и объяснила людям, почему вопрос изучения татарского языка должен решаться на региональном уровне, а не в Москве. Ксения Собчак поблагодарила всех, кто пришел на встречу к ней и поддерживает ее политику. В Instagram журналистка опубликовала свою фотографию и комментарий к ней. За один час снимок набрал более 16,5 тысяч отметок «Нравится». Пользователи активно обсуждают заявление ведущей.Один из поклонников предложил людям голосовать за Собчак ради разнообразия. Сейчас у власти одни и те же лица, когда посторонний человек возьмет бразды правления в свои руки, жить станет намного интереснее. Многие пользователи раскритиковали слова Собчак. По их мнению, в Татарстане должен наводить порядок совершенно не такой человек, как ведущая.