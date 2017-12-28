Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

Мнения

Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

О новом варианте лечить ВИЧ.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | Ксения Собчак прибыла в Казань со своей предвыборной программой

Ксения Собчак прибыла в Казань со своей предвыборной программой

Вчера, 17:38
Телевизионная ведущая Ксения Собчак, мечтающая занять пост президента России, приехала в столицу Татарстана, Казань, дабы рассказать избирателям, почему они должны голосовать за нее. Об этом журналистка сообщила подписчикам в Instagram.

Ксения Собчак прибыла в Казань со своей предвыборной программой

 

По словам Собчак, у некоторых праздники, а у нее продолжаются поездки по регионам. Ведущая посетила предвыборный штаб, приняла жалобы от граждан и объяснила людям, почему вопрос изучения татарского языка должен решаться на региональном уровне, а не в Москве. Ксения Собчак поблагодарила всех, кто пришел на встречу к ней и поддерживает ее политику. В Instagram журналистка опубликовала свою фотографию и комментарий к ней. За один час снимок набрал более 16,5 тысяч отметок «Нравится». Пользователи активно обсуждают заявление ведущей.

Один из поклонников предложил людям голосовать за Собчак ради разнообразия. Сейчас у власти одни и те же лица, когда посторонний человек возьмет бразды правления в свои руки, жить станет намного интереснее. Многие пользователи раскритиковали слова Собчак. По их мнению, в Татарстане должен наводить порядок совершенно не такой человек, как ведущая.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Ксения Собчак показала, как ее муж отдыхает с сыном
Ксения Собчак показала, как ее муж отдыхает с сыном

Телевизионная ведущая Ксения Собчак показала, как ее супруг Максим Виторган отдыхает с сыном Платоном. Собчак опубликовала фотографию на своей странице в

Собчак хочет участвовать в выборах президента, но не желает создавать партию
Собчак хочет участвовать в выборах президента, но не желает создавать партию

Известная телевизионная ведущая Ксения Собчак хочет участвовать в выборах президента России, но не желает создавать собственную политическую партию. Об этом

Ксения Собчак хвастается шикарной жизнью
Ксения Собчак хвастается шикарной жизнью

Российская телевизионная ведущая Ксения Собчак хвастается шикарной жизнью. На своей странице в социальной сети Instagram звезда экранов опубликовала новые

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости