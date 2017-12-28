Журналистка Екатерина Гордон записала клип "Знаешь, Володя, срок на исходе"

По словам Екатерины Гордон, её песня стала своеобразным троллингом романтического характера по отношению к тем мужчинам с именем Владимир, которые не понимают, что настала пора им уходить. Однако, явный политический подтекст в песне прослеживается невооруженным глазом, так как строчка «срок на исходе» явно является аналогией с президентством Владимира Путина, который собирается вновь баллотироваться в президенты РФ, а строчка «продержаться до весны» символизирует желание Гордон дождаться начала президентской гонки в России.
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