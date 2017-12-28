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| | Журналистка Екатерина Гордон записала клип "Знаешь, Володя, срок на исходе"

Журналистка Екатерина Гордон записала клип "Знаешь, Володя, срок на исходе"

Сегодня, 12:07
В эфире российского информационного агентства НСН Екатерина Гордон, чья кандидатура может быть выставлена в президентских выборах-2018 года, рассказала о смысле и подтексте своей песни «Знаешь, Володя», на которую она записала видеоклип.

Журналистка Екатерина Гордон записала клип "Знаешь, Володя, срок на исходе"

 

По словам Екатерины Гордон, её песня стала своеобразным троллингом романтического характера по отношению к тем мужчинам с именем Владимир, которые не понимают, что настала пора им уходить. Однако, явный политический подтекст в песне прослеживается невооруженным глазом, так как строчка «срок на исходе» явно является аналогией с президентством Владимира Путина, который собирается вновь баллотироваться в президенты РФ, а строчка «продержаться до весны» символизирует желание Гордон дождаться начала президентской гонки в России.

 
В свою очередь, Екатерина заметила, что оставляет за слушателями право домысла о том, кто такой Володя и что она имела ввиду, хотя Гордон сама подметила, что её внутренний поэт стал реагировать на политическую жизнь, в которую она недавно вступила.

Александр Вест
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