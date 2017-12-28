Ликвидировать на месте! Путин запретил ФСБ брать террористов в плен в случае угрозы

28 декабря глава России Владимир Путин встретился с военными, участвовавшими в акциях в Сирии. Во время беседы президент РФ сообщил о том, что приказал руководителю ФСБ расстреливать террористов на месте, если существует угроза для жизни сотрудников службы.

Домбровский Сергей

По словам Путина, нельзя рисковать здоровьем правоохранителей ради преступников. Нужно всегда действовать в рамках законодательства страны, но при столкновении с агрессией бандитов, их необходимо беспощадно уничтожать. Глава России понимает, что насилие может спровоцировать только сопротивление, но с террористами нужно поступать жестоко, так как эти люди понимают исключительно язык силы.Путин высказался об инциденте в Петербурге. Взрыв в магазине глава РФ назвал терактом. По словам президента России, недавно сотрудники ФСБ предотвратили еще один подобный случай. Путин рекомендует не церемониться с членами преступных группировок, если при задержании они оказывают сопротивление.