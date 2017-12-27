ЦИК приняла документы у Навального для выдвижения в президенты РФ

Алексей Навальный направил в Ценртизбирком документы на выдвижение в кандидаты в президенты РФ. ЦИК взяла в обработку данные оппозиционера.

Виктория Озерова

24 декабря в шатре на одном из пляжей Серебряного Бора в столице России прошла встреча сторонников Навального. За кандидатуру оппозиционера высказались более 700 человек, хотя в законодательстве прописано 500. Юрист самовыдвиженца отметил, что Алексей Навальный намерен зарегистрироваться в ЦИК сразу после мероприятия. Несмотря на то, что в выходные Цетрибирком работает неполный день, блогеру все же удалось зарегистрироваться: из-за множества желающих ведомство продлило рабочие часы. ЦИК приняла у Навального данные на обработку.Напомним, что ранее руководитель ведомства Элла Памфилова объявила, что Навальный не имеет права участвовать в президентской гонке, так как у него есть непогашенная судимость: по закону он сможет выдвигаться только через 10 лет.