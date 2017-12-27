Сбежавший из Чечни гей: Меня заставили извиняться перед Кадыровым

Уроженец Чеченской Республики Мовсар Эскерханов, являющийся представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, рассказал о том, что его принудили принести свои извинения перед Рамзаном Кадыровым в эфире одной из государственных телекомпаний.

Ранее в эфире Чеченской Государственной Телерадиокомпании "Грозный" Мовсар признался в своей ориентации и принёс извинения перед чеченским лидером. После данного инцидента Мовсар в интервью признался, что текст был заранее подготовлен работниками студии, а в эфире ему не удалось произнести ни одного искреннего слова. По словам Мовсара, ему намекнули, что если он не произнесёт текст, с его семьёй может случиться нечто плохое. Напомним, в эфире телеканала «Грозный» Мовсара вынудили сознаться, что его признание было результатом давления со стороны ряда западных журналистов.

Александр Вест

Стоит отметить, в данный момент Эскерханов стремится получить в Германии официальный статус беженца. Однако, ФРГ в данный момент следует действиям Франции, которая изменила отношение к гражданам Чечни, которые хотят получить политическое убежище в других странах.