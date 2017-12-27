Опубликован текст законопроекта об антикоррупционном суде Порошенко

Текст законопроекта Петра Порошенко, связанного с Высшим антикоррупционным судом, появился в Верховной раде. Внесен президентом он был, как неотложный. Также в скором времени с текстом можно будет детально ознакомиться на официальном сайте Рады.

Согласно имеющейся информации, законопроект был внесен 22 декабря. Уже спустя четыре дня его направили на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады.

«Занопроект предполагает появление Высшего антикоррупционного суда и предлагает определить его, как постоянно действующий специализированный суд в юстиционной системе Украины. Его непосредственной задачей станет осуществления правосудия, исходя из определенных законов. Основываться он будет на основных принципах судопроизводства с целью защиты личности, общественности и государства от преступлений, связанных с коррупцией, а также судебного контроля за расследованием этих преступлений», - отмечается в документе.

Как известно, парламент отозвал законопроекты, связанные с антикоррупционным судом, установив различного рода процедурные препятствия для внесения проект самим президентом. Требование не медлить с внесением закона также высказали представители Евросоюза, МВФ и прочих крупных структур.

Связывают они это с невозможностью оказания дальнейшей помощи Киеву. Помимо этого, Порошенко ранее говорил о том, что формирование антикоррупционного суда завершится и уже после можно будет начать говорить о построении «справедливого общества и повышения доверия».

Николай Офицеров