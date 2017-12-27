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| | Турция купила у России ракетные системы С-400 на 2,5 млрд долларов

Турция купила у России ракетные системы С-400 на 2,5 млрд долларов

Сегодня, 08:33
Турция купила у России ракетные зенитные системы С-400 на 2,5 млрд долларов. Об этом рассказал глава компании «Ростех» Сергей Чемезов. Стороны согласовали практически все вопросы, осталось подписать последний пакет документов.

Турция купила у России ракетные системы С-400 на 2,5 млрд долларов

 

Политики Анкары и Москвы смогли достичь договоренностей и решили спорные вопросы. По словам Чемезова, тема о приобретении Турцией российских комплексов С-400 закрыта и обсуждению больше не подлежит. Москва получит от Анкары 45% общей стоимости в качестве аванса. Остальная сумма поступит позже в качестве заемных средств. Турция получит первую партию вооружения от РФ в 2020 году.

В Североатлантическом альянсе отрицательно отнеслись к сотрудничеству Москвы и Анкары в военной отрасли. Политики Турции объяснили свою позицию тем, что НАТО не может предоставить стране ракетные установки такого качества, поэтому пришлось идти на договоренности с РФ. С-400 предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Она поражает цель на средней и дальней дистанции.
Домбровский Сергей
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