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| | Лексус и Вован разыграли Андрея Парубия

Лексус и Вован разыграли Андрея Парубия

Вчера, 20:15
Пранкеры Вован и Лексус принудили спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия общаться с роботом. Об этом сообщает местная пресса.

Лексус и Вован разыграли Андрея Парубия

 

Украинскому политику включили запись голоса руководителя Парламентской ассамблеи НАТО Паола Алли, с которым Парубий и пообщался. По словам Лексуса, робот разговаривал записанными выражениями европейского чиновника. Записи пранкеры крутили по порядку как Парубию, так и его переводчику. В течение 40 минут Парубий беседовал с роботом, но так и не понял с кем вел диалог.

Алли будто бы объясняет спикеру ВРУ, что Евросоюз недоволен желанием Киева провести референдум по НАТО о причине того, что он может провалиться. По словам спикера, это неокончательный вердикт, позже его вынесут на обсудждение с Западом. Также Андрей Парубий отметил, что определенных организационных процессов тут запущено не было, а вопрос по НАТО зависит от позиции ассамблеи.
Никита Готский
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