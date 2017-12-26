Лексус и Вован разыграли Андрея Парубия

Пранкеры Вован и Лексус принудили спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия общаться с роботом. Об этом сообщает местная пресса.

Никита Готский

Украинскому политику включили запись голоса руководителя Парламентской ассамблеи НАТО Паола Алли, с которым Парубий и пообщался. По словам Лексуса, робот разговаривал записанными выражениями европейского чиновника. Записи пранкеры крутили по порядку как Парубию, так и его переводчику. В течение 40 минут Парубий беседовал с роботом, но так и не понял с кем вел диалог.Алли будто бы объясняет спикеру ВРУ, что Евросоюз недоволен желанием Киева провести референдум по НАТО о причине того, что он может провалиться. По словам спикера, это неокончательный вердикт, позже его вынесут на обсудждение с Западом. Также Андрей Парубий отметил, что определенных организационных процессов тут запущено не было, а вопрос по НАТО зависит от позиции ассамблеи.