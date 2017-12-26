Собянин заявил об увеличении соцрасходов в бюджете Москвы

Московские соцрасходы возросли дважды за последние семь лет. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Никита Готский

По данным московского градоначальника, с 2010 года социальные расходы местного бюджета выросли до 393 млрд рублей с 216 млрд. Как отмечает Собянин, в результате сокращения государственной индексации пенсии правительство увеличило городские выплаты.Как сообщает мэр российской столицы, со следующего года власти поднимут размер детских пособий для малообеспеченных семей. С 1 января социальная выплата матерям-одиночкам с детьми до 3 лет составит 15 тысяч рублей. Также будет увеличен и минимальный размер пенсий со столичной доплатой до 17,5 тысяч рублей в месяц. Это на 3000 рублей больше, нежели в данное время. Сообщается и о возрастании получателей санаторного лечения до 200 000 со 120 тысяч человек. Вскоре власти намерены закупить до 80 000 путевок в курортные зоны.