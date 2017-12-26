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| | После Кремлёвской ёлки Путин ответил на вопрос детей об оппозиции

После Кремлёвской ёлки Путин ответил на вопрос детей об оппозиции

Вчера, 17:27
Российский президент Владимир Путин после посещения Кремлёвской ёлки пообщался с детьми, посетившими данное мероприятие. Также лидер РФ ответил на вопросы детей касательно оппозиции.

После Кремлёвской ёлки Путин ответил на вопрос детей об оппозиции

 

После того, как Путин покинул Кремлёвскую ёлку и направился на очередное заседание российского правительства, его на Соборной площади обступили многочисленные дети, ставшие посетителями главного новогоднего праздника. Дети, окружившие Владимира Путина, стали задавать разные вопросы, в том числе спрашивая и о том, какое отношение имеет российский президент к оппозиционным силам. В ответ на данный вопрос Путин заявил, что весьма уважительно относится к оппозиционерам, если они своими действиями олицетворяют здравую оппозицию.

Также детей интересовало, посетит ли на автомобиле Владимир Путин на крымский полуостров, используя построенный мост, на что президент РФ ответил утвердительно.
Александр Вест
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