После Кремлёвской ёлки Путин ответил на вопрос детей об оппозиции

Российский президент Владимир Путин после посещения Кремлёвской ёлки пообщался с детьми, посетившими данное мероприятие. Также лидер РФ ответил на вопросы детей касательно оппозиции.

Александр Вест

После того, как Путин покинул Кремлёвскую ёлку и направился на очередное заседание российского правительства, его на Соборной площади обступили многочисленные дети, ставшие посетителями главного новогоднего праздника. Дети, окружившие Владимира Путина, стали задавать разные вопросы, в том числе спрашивая и о том, какое отношение имеет российский президент к оппозиционным силам. В ответ на данный вопрос Путин заявил, что весьма уважительно относится к оппозиционерам, если они своими действиями олицетворяют здравую оппозицию.Также детей интересовало, посетит ли на автомобиле Владимир Путин на крымский полуостров, используя построенный мост, на что президент РФ ответил утвердительно.