NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | МИД России: Киев сам выталкивает Донбасс из Украины

МИД России: Киев сам выталкивает Донбасс из Украины

Сегодня, 11:20
Киев сам выталкивает Донбасс из Украины. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. По его мнению, Донбассу необходимо предоставить особый статус в составе Украины.

МИД России: Киев сам выталкивает Донбасс из Украины

 

Об этом указано в минских договоренностях. Киев не желает придерживаться соглашения и ухудшает и без того сложную ситуацию. По заявлению Карасина, Украина выталкивает Донецкую и Луганскую области из состава страны. Киев старается воздействовать на жителей Донбасса разными способами: от отключения электрической энергии до приостановки выплат социальных пособий и вознаграждений после ухода человека на заслуженный отдых по возрасту. Сейчас можно говорить о настоящей блокаде региона. С таким подходом нельзя решать проблемы, поскольку киевская власть столкнется лишь с ответной агрессией.

По словам Карасина, жители Луганской и Донецкой областей должны самостоятельно сделать выбор относительно того, хотят они входить в состав Украины или нет. Ранее Москва раскритиковала решение США оказывать Киеву помощь, предоставляя вооружение. В Кремле полагают, что это способно обострить обстановку в Донбассе.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Песков: изменить ситуацию на востоке Украины могут только Киев и Донбасс
Песков: изменить ситуацию на востоке Украины могут только Киев и Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о невозможности решить конфликт на востоке Украины только лишь "нормандским форматом".

МИД Украины: Киев не будет начинать наступление на Донбасс
МИД Украины: Киев не будет начинать наступление на Донбасс

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник, 17 ноября, заявил, что Киев не планирует никакого военного наступления на Донецкую и

Киев прекратил перечислять соцвыплаты населению Донбасса
Киев прекратил перечислять соцвыплаты населению Донбасса

Как заявил сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк, Киев временно замораживает перечисления социальных выплат гражданам Донецкой и Луганской народных

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости