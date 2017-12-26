МИД России: Киев сам выталкивает Донбасс из Украины

Киев сам выталкивает Донбасс из Украины. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. По его мнению, Донбассу необходимо предоставить особый статус в составе Украины.

Домбровский Сергей

Об этом указано в минских договоренностях. Киев не желает придерживаться соглашения и ухудшает и без того сложную ситуацию. По заявлению Карасина, Украина выталкивает Донецкую и Луганскую области из состава страны. Киев старается воздействовать на жителей Донбасса разными способами: от отключения электрической энергии до приостановки выплат социальных пособий и вознаграждений после ухода человека на заслуженный отдых по возрасту. Сейчас можно говорить о настоящей блокаде региона. С таким подходом нельзя решать проблемы, поскольку киевская власть столкнется лишь с ответной агрессией.По словам Карасина, жители Луганской и Донецкой областей должны самостоятельно сделать выбор относительно того, хотят они входить в состав Украины или нет. Ранее Москва раскритиковала решение США оказывать Киеву помощь, предоставляя вооружение. В Кремле полагают, что это способно обострить обстановку в Донбассе.