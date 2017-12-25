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| | Байден убедил Януковича покинуть Украину во время Майдана

Байден убедил Януковича покинуть Украину во время Майдана

Вчера, 20:54
Джо Байденом, ранее занимавшем должность вице-президента США, были опубликованы собственные мемуары, в которых он поделился подробностями того, как убедил экс-президента Украины Виктора Януковича покинуть страну во время гражданской революции. Байден писал, что в течении нескольких месяцев просил Януковича вести себя сдержано, но в ночь демонстраций «приказал» уехать из Украины.

Байден убедил Януковича покинуть Украину во время Майдана

 

Бывший вице-президент США Джо Байден в недавно опубликованных мемуарах сообщил общественности собственную версию событий четырехлетней давности, касающихся «евромайдана» и «революции достоинства» украинских граждан. Кроме того, он раскрыл подробности общения с беглым украинским президентом Виктором Януковичем. Байден утверждает, что от него постоянно поступали предостережения по отношению к Януковичу, как и просьбы о скромном поведении. Длилось это в течении нескольких месяцев. Однако, в ночь демонстраций в центре столицы Украины Джо Байден «приказал» Виктору Януковичу немедленно отозвать своих людей и уехать из страны.

Свои мемуары экс-вице-президент Соединенных Штатов посвятил сыну, скончавшемуся от онкологического заболевания, и озаглавил их «Обещай мне, папа».
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