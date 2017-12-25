Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова

Глава МИД России Сергей Лавров высказал свою точку зрения о блокировке аккаунта Рамзана Кадырова в Instagram, которая сходится со словами других политических и медиаперсон.

На странице Сергея Лаврова в той же социальной сети появился пост, который называет блокировку аккаунта Кадырова «игрой без правил». Исходя из записи, подобный шаг политического давления со стороны Соединённых Штатов Америки может спровоцировать подрыв всей Интернет-индустрии. Что имелось в виду под словом «подрыв» в тексте не говорится.Однако далее в посте указывается на несправедливость руководства самой социальной сети по отношению к Главе Чеченской Республики, рассказывают журналисты «ВладТайм». «Кадыров правил Инстаграма не нарушал и, соответственно, оснований для его блокировки нет», - написано в комментарии. На странице также сообщается о запуске акции в поддержку Кадырова, смысл который в публикации пользователями фотографий с друзьями кавказской национальности и указанными хэштегами.