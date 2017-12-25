Кадыров завел новый аккаунт в Telergam

Чеченский лидер Рамзан Кадыров обзавелся аккаунтов в Telegram для общения с подписчиками.





Никита Готский

Как утверждает президент Чечни, ему много раз писали сообщения, но ответить людям глава республики не мог, так как в Telegram имеется один недостаток: невозможность обратной связи. В связи с этим Кадыров запускает новый аккаунт, дабы любой желающий мог ему написать. Обратиться к нему можно при помощи директа в соцсети Mylistory.Два дня назад страницы Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы. После этого президент Чечни отметил, что и сам прежде подумывал перестать пользоваться этими каналами, но ощущал ответственность перед пользователями, которых у него больше четырех миллионов. Блокировка возникла после внесения Кадырова в санкционный реестр Магнитского. Данную инициативу раскритиковал вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин.