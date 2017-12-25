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| | Пранкеры Вован и Лексус узнали, почему Украину не возьмут в НАТО

Пранкеры Вован и Лексус узнали, почему Украину не возьмут в НАТО

Вчера, 19:35
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли стал жертвой розыгрыша, устроенного знаменитыми российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Дуэт выходит на международный уровень. В частности, молодым людям удалось узнать, почему Украину не хотят принимать в НАТО.
 

Пранкеры Вован и Лексус узнали, почему Украину не возьмут в НАТО

 

Выступали молодые люди от имени спикера Верховной рады Андрея Парубия. Якобы глава парламента пожаловался на то, что в Киеве искренне боятся проводить референдум по поводу вступления в НАТО, ведь украинцы могут выступать против. Алли в ответ отметил, что страны-члены альянса весь процесс инициации украинского членства в НАТО считают преждевременным и сумбурным.
 
«Референдум, безусловно, чрезвычайно важен, но еще важно и то, насколько качественно исполняются Минские соглашения. Поэтому вам следует, прежде всего понять, каким образом проводить оба этих процесса на параллельной основе, ведь именно от того, как успешно будет выполняться ваша часть договора Минских договоренностей и зависит настроение стран-членов НАТО», - заявил Алли.
 
Президент ПА подчеркнул также и то, что многое зависит от того, каким образом будет сформулирован вопрос на референдуме. Если сейчас Украина хочет инициировать как можно более скорое вступление в НАТО, то результаты могут оказаться разочаровывающими для киевских властей.
 
Если же вопрос поставить таким образом, что процедура лишь запуститься и после этого можно приступить к рассмотрению, то шансы станут значительно выше.

Николай Офицеров
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