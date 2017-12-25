Стало известно, что дарят друг другу депутаты Госдумы

В Госдуме рассказали, что депутаты дарят друг другу на Новый год.

Никита Готский

По словам главы комитета парламента по контролю Ольги Самостьяновой, как правило чиновники дарят символические сувениры, связанные с праздником - фигурки Деда Мороза, Снегурочки и елочки, новогодние шары и тому подобное. По ее словам, ныне имеется много забавных и интересных новогодних украшений, поднимающих настроение. Савостьянова утверждает, что делать подарки на Новый год - это то, что ни к чему не обязывает, это знаки доброго отношения и внимания.Иногда парламентарии преподносят друг другу нестандартные презенты. К примеру, один из депутатов держит собственную пасеку. Он дарит коллегам мед, что необычно и приятно, потому как это сделано собственными руками.Чиновникам Екатеринбурга рассказали, как отличить подарок от взятки. Так, дарение происходит безвозмездно, без встречных обязательств со стороны одаряемого. Если передача ценности связана со встречным обязательством, то это расценивается не как дарение, а взятка.