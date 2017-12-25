Матвиенко рассказала о корпоративах в Совфеде

Возглавляющая Совет Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, как Верхняя палата парламента намеревается отметить свой новогодний корпоратив. По ее словам, никакого размаха не будет, ведь сенаторы ограничатся лишь бокалом шампанского, которым и поздравят друг друга.

Спикер добавила, что также на мероприятии планируется выступление музыкального ансамбля. Оплачивать корпоратив сенаторы намерены из собственного кармана, не прибегая к бюджету страны. Помимо этого, Матвиенко добавила, что в Совфеде не боятся получать подарки после уголовного дела, связанного со взяткой в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

« В этом году у нас подарки скромные в основном это апельсины, яблоки. Все, что стоит менее трех тысяч рублей, потому переживать не стоит», - заявила Матвиенко.

Также глава Совфеда добавила, что закон запрещает сенаторам получать на руки подарки выше заявленной суммы. Говоря о своих планах на новогодние праздники, Матвиенко добавила, что ночь с 31 декабря на 1 января намерена провести в Санкт-Петербурге. Окружать ее в этот день будет только друзья и семья. Матвиенко добавила, что все праздники проведет в России, что посоветовала делать и всем российским депутатам.

Николай Офицеров