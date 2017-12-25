Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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| | Делегат съезда «Единой России» Андрей Колесник: «Нам близок призыв Владимира Путина»

Делегат съезда «Единой России» Андрей Колесник: «Нам близок призыв Владимира Путина»

Вчера, 15:52
22 и 23 декабря в Москве министры, руководители ведомств, Госдумовцы, представители власти и специалисты от экспертных и научных сообществ партии «Единая Россия» обсуждали разделы партийной программы и дискутировали об обновлении партийных рядов.

455 делегатов со всех 85 регионов страны приехали для участия в работе 17-го съезда «Единой России». Споры и обсуждения были отодвинуты в сторону во время выступления президента Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева. Как сообщает портал «Госньюс», слова президента о невозможности развития государства без мощного партийного строительства, ярким представителем которого и является «Единая Россия», были встречены овациями.
Как пояснил Андрей Колесник, замруководителя Калининградского отделения «ЕР», призыв Путина – без боязни ставить перед собой и решать сверхзадачи, близок «единороссам»:
- Несмотря на грядущую выборную кампанию, в речи Владимира Путина не прозвучало и буквы популизма. Заметно: он четко знает и оценивает состояние дел в стране. Видит положительную динамику в экономике. Совершенно верно подчеркнул Дмитрий Медведев, у «Единой России» иной кандидатуры на эти выборы нет. Мы будем помогать ему в ходе кампании, будем и далее вести Россию вперед вместе с ним.
 
 
 

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