Делегат съезда «Единой России» Андрей Колесник: «Нам близок призыв Владимира Путина»

22 и 23 декабря в Москве министры, руководители ведомств, Госдумовцы, представители власти и специалисты от экспертных и научных сообществ партии «Единая Россия» обсуждали разделы партийной программы и дискутировали об обновлении партийных рядов.

455 делегатов со всех 85 регионов страны приехали для участия в работе 17-го съезда «Единой России». Споры и обсуждения были отодвинуты в сторону во время выступления президента Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева. Как сообщает портал «Госньюс» , слова президента о невозможности развития государства без мощного партийного строительства, ярким представителем которого и является «Единая Россия», были встречены овациями.Как пояснил Андрей Колесник, замруководителя Калининградского отделения «ЕР», призыв Путина – без боязни ставить перед собой и решать сверхзадачи, близок «единороссам»:- Несмотря на грядущую выборную кампанию, в речи Владимира Путина не прозвучало и буквы популизма. Заметно: он четко знает и оценивает состояние дел в стране. Видит положительную динамику в экономике. Совершенно верно подчеркнул Дмитрий Медведев, у «Единой России» иной кандидатуры на эти выборы нет. Мы будем помогать ему в ходе кампании, будем и далее вести Россию вперед вместе с ним.