Дед Мороз приехал к Кадырову и исполнил его желания

Главный Дед Мороз России прилетел в Грозный по приглашению президента Чечни Рамзана Кадырова. Глава Чеченской Республики загадал желание, а также участвовал во всех игровых состязаниях и праздничных хороводах вместе с детьми.

Валерия Голицына

Из Великого Устюга на «голубом вертолёте» к президенту Чечни прилетел Дед Мороз. Вместе с зимним волшебником Кадыров организовал праздник для нескольких сотен детей. Также президент Чечни участвовал во всех новогодних состязаниях и водил хороводы. На вопрос маленького посетителя торжества о том, на кого хотел быть похожим Рамзан Кадыров в детстве, президент ответил честно. Глава Чечни рассказал, что всегда хотел быть похожим на библейских героев, о которых ему рассказывали родители и творить добро для своего народа.После этого, Рамзан Кадыров загадал желание Деду Морозу. Глава Чечни попросил зимнего волшебника о мире во всем мире. А также сказал, что если каждый под бой курантов загадает такое желание, а потом сделает хотя бы одно доброе дело в грядущем году – то его желание обязательно сбудется.