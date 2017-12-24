Борис Корчевников: США ничего не добьются блокировкой Instagram Кадырова

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В меню ресторана в Токио входит человечина.
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Планета Х оберегает Землю и другие планеты.
Члены парламента Чечни объявили о том, что покидают соцсеть Instagram. Такое решение было принято после блокирования лидера республики Рамзана Кадырова.
В семье президента Чечни Рамзана Кадырова родился десятый ребенок. Новорожденный мальчик, который получил имя Абдуллах, стал, таким образом, 12-м ребенком
Владимир Путин оценил работу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова во время выступления в рамках первого Межобластного съезда ОНФ. По мнению президента