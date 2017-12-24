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| | Борис Корчевников: США ничего не добьются блокировкой Instagram Кадырова

Борис Корчевников: США ничего не добьются блокировкой Instagram Кадырова

Сегодня, 18:04
Ведущий и актёр Борис Корчевников поддержал Рамзана Кадырова, которого заблокировали на Instagram, отметив, что США «бессильны» против лидера Чеченской республики, как сообщают журналисты VistaNews.

Борис Корчевников: США ничего не добьются блокировкой Instagram Кадырова

 

Артист опубликовал пост, где заметил, что перестанет так часто бывать в данной социальной сети, потому что решение администрации Instagram отбило желание. По его словам, такими санкциями, как в отношении Рамзана Кадырова, Белый дом показывает своё бессилие. Между тем, лидер Чечни, как и армия России в целом, борются с террористическими группировками в Сирии. Борис Корчевников отметил, что когда Вашингтон поймёт свою ошибку, будет уже поздно.

Борис Корчевников: США ничего не добьются блокировкой Instagram Кадырова

 

Также в поддержку Рамзана Кадырова артист выставил совместный с ним снимок. Большая часть подписчиков Бориса Корчевникова согласилась с его мнением относительно данной ситуации.

Ирина Летинская
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