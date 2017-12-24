Борис Корчевников: США ничего не добьются блокировкой Instagram Кадырова

Ведущий и актёр Борис Корчевников поддержал Рамзана Кадырова, которого заблокировали на Instagram, отметив, что США «бессильны» против лидера Чеченской республики, как сообщают журналисты VistaNews.

Артист опубликовал пост , где заметил, что перестанет так часто бывать в данной социальной сети, потому что решение администрации Instagram отбило желание. По его словам, такими санкциями, как в отношении Рамзана Кадырова, Белый дом показывает своё бессилие. Между тем, лидер Чечни, как и армия России в целом, борются с террористическими группировками в Сирии. Борис Корчевников отметил, что когда Вашингтон поймёт свою ошибку, будет уже поздно.

Также в поддержку Рамзана Кадырова артист выставил совместный с ним снимок. Большая часть подписчиков Бориса Корчевникова согласилась с его мнением относительно данной ситуации.

Ирина Летинская