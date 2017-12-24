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| | Инициативная группа выдвинула Сергея Полонского на пост президента РФ

Инициативная группа выдвинула Сергея Полонского на пост президента РФ

Сегодня, 13:48
В составе инициативной группы присутствуют 520 человек, которые после завершения переговоров сегодня, 24 декабря, решили предложить своего кандидата на пост главы государства. Мероприятие состоялось в здании спортивного корпуса «Крылатское».

Инициативная группа выдвинула Сергея Полонского на пост президента РФ

 

В рамках выступления преуспевающий бизнесмен Сергей Полонский кратко сообщил о своей предвыборной программе, обрисовав перспективы, которые откроются перед россиянами с его приходом к власти. Он напомнил о своем 25-летнем опыте работы в качестве развивателя, который поможет ему добиться успеха там, где спасовали другие, поскольку за XX века политики наглядно продемонстрировали свою неспособность к созданию относительно равноправного положения в мире.

Полонский уверен в себе, так как у него, как у некоторых предпринимателей нового поколения, довольно прагматичный склад ума, а также отсутствует склонность к провоцированию новых конфликтов
Пойда Анна
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