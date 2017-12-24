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| | Навальный назвал предвыборную программу Собчак плагиатом и поддержкой Путина

Навальный назвал предвыборную программу Собчак плагиатом и поддержкой Путина

Сегодня, 09:30
Оппозиционер Алексей Навальный дал комментарии относительно предвыборной программы Ксении Собчак. Кандидат «против всех» представила свою программу 23 декабря, на 10 дней позже, чем сам Навальный, поэтому у антикоррупционера появились подозрения, что часть программы Ксения Анатольевна у него просто списала.

Навальный назвал предвыборную программу Собчак плагиатом и поддержкой Путина

 

Алексей Навальный обвинил Собчак в том, что некоторые из ее «123 трудных шагов» служат для поддержки и реабилитации в последующем нынешней власти: в частности президента Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева, а также многих других политических фигур. Об этом, по словам главы ФБК, свидетельствует отказ телеведущей от люстрации после своего избрания и обещания ею гарантии безопасности для чиновников.

Ксения Анатольевна ранее призналась, что в составлении программы ей помогали Андрей Нечаев и Владислав Иноземцев. Их помощь заключалась в четком формулировании ключевых задач в «Платформе Ксении Собчак. 123 трудных шага».
Дарья Светозарова
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