Навальный назвал предвыборную программу Собчак плагиатом и поддержкой Путина

Алексей Навальный обвинил Собчак в том, что некоторые из ее «123 трудных шагов» служат для поддержки и реабилитации в последующем нынешней власти: в частности президента Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева, а также многих других политических фигур. Об этом, по словам главы ФБК, свидетельствует отказ телеведущей от люстрации после своего избрания и обещания ею гарантии безопасности для чиновников.
Ксения Анатольевна ранее призналась, что в составлении программы ей помогали Андрей Нечаев и Владислав Иноземцев. Их помощь заключалась в четком формулировании ключевых задач в «Платформе Ксении Собчак. 123 трудных шага».