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| | Депутаты Чечни объявили бойкот Instagram

Депутаты Чечни объявили бойкот Instagram

Вчера, 20:49
Члены парламента Чечни объявили о том, что покидают соцсеть Instagram. Такое решение было принято после блокирования лидера республики Рамзана Кадырова.

Депутаты Чечни объявили бойкот Instagram

 

Парламентарии Чечни выразили поддержку спикеру Магомеду Даудову, который ранее проинформировал, что удаляет свой микроблог в Instagram в связи с блокировкой профиля Рамзана Кадырова. Председатель намерен не открывать личный микроблог до тех пор, пока не снимут ограничения с чеченского лидера. Члены парламента республики в полном составе последовали его примеру.

Напомним, что микроблог Рамзана Кадырова в Instagram, так же как и в соцсети Facebook, перестал функционировать накануне, вечером 22 декабря. Чеченский глава посчитал это еще одной ограничительной мерой со стороны США. Ранее выяснилось, что у лидера республики появилась страничка в Mylistory.
Виктория Озерова
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