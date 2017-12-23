Депутаты Чечни объявили бойкот Instagram

Члены парламента Чечни объявили о том, что покидают соцсеть Instagram. Такое решение было принято после блокирования лидера республики Рамзана Кадырова.

Виктория Озерова

Парламентарии Чечни выразили поддержку спикеру Магомеду Даудову, который ранее проинформировал, что удаляет свой микроблог в Instagram в связи с блокировкой профиля Рамзана Кадырова. Председатель намерен не открывать личный микроблог до тех пор, пока не снимут ограничения с чеченского лидера. Члены парламента республики в полном составе последовали его примеру.Напомним, что микроблог Рамзана Кадырова в Instagram, так же как и в соцсети Facebook, перестал функционировать накануне, вечером 22 декабря. Чеченский глава посчитал это еще одной ограничительной мерой со стороны США. Ранее выяснилось, что у лидера республики появилась страничка в Mylistory.