Рамзан Кадыров создал аккаунт в Mylistory

Чеченский лидер Рамзан Кадыров проинформировал о том, что создал личную страничку в соцсети Mylistory. Найти главу республику можно по аккаунту kadyrov_95.

Виктория Озерова

Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале проинформировал о том, что обзавелся новым аккаунтом. Теперь чеченского лидера можно найти и в Mylistory. Он зарегистрирован там как kadyrov_95. Кадыров сообщил, что с этих пор все сообщения о важных событиях вместе с сопровождающими материалами будет выкладывать в новом аккаунте. Также глава республики рассказал о том, что социальная сеть в Чечне еще находится в стадии тестирования и заработает в начале следующего года. Кадыров уверен, что новое приложение ничем не уступает зарубежным аналогам.Ранее профиль Рамзана Кадырова в соцсети Instagram стал недоступным для просмотра, под ограничения попал и микроблог в Facebook. Чеченский лидер объявил, что данные блокировки являются частью санкций США.