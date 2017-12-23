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| | Рамзан Кадыров создал аккаунт в Mylistory

Рамзан Кадыров создал аккаунт в Mylistory

Вчера, 20:17
Чеченский лидер Рамзан Кадыров проинформировал о том, что создал личную страничку в соцсети Mylistory. Найти главу республику можно по аккаунту kadyrov_95.

Рамзан Кадыров создал аккаунт в Mylistory

 

Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале проинформировал о том, что обзавелся новым аккаунтом. Теперь чеченского лидера можно найти и в Mylistory. Он зарегистрирован там как kadyrov_95. Кадыров сообщил, что с этих пор все сообщения о важных событиях вместе с сопровождающими материалами будет выкладывать в новом аккаунте. Также глава республики рассказал о том, что социальная сеть в Чечне еще находится в стадии тестирования и заработает в начале следующего года. Кадыров уверен, что новое приложение ничем не уступает зарубежным аналогам.

Ранее профиль Рамзана Кадырова в соцсети Instagram стал недоступным для просмотра, под ограничения попал и микроблог в Facebook. Чеченский лидер объявил, что данные блокировки являются частью санкций США.
Виктория Озерова
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