Матвиенко прокомментировала решение США о поставках оружия на Украину

Валентина Матвиенко, спикер Совфеда РФ, дала комментарии по поводу решения США о поставках летального оборонительного оружия на Украину. Председатель ведомства предостерегла Вашингтон от втягивания в конфликт.

Виктория Озерова

Сегодня, 23 декабря, Валентина Матвиенко высказала свое мнение о решении американского лидера о поставках оружия на Украину. Спикер Совфеда считает, что США ведут недальновидную политику и не понимают всех последствий таких действий. Таким образом Штаты могут быть вовлечены в вооруженное противостояние на юго-востоке Украины, заявила Матвиенко. Кроме того, подчеркнула спикер, так Вашингтон не только не поможет мирному разрешению ситуации, а поставит такой исход под вопрос.Ранее подобное мнение высказал Александр Пушков, член Совфеда по обороне и безопасности. Он считает, что это поможет Киеву обострить конфликт, что Украине нужно для сохранения расположения Запада.