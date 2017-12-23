В Китае запретили праздновать Рождество

Китайские власти запретили праздновать Рождество тем, кто входит в состав коммунистической партии.

Запрет на праздник введен для членов партии в провинции Хунань. Это обусловлено взглядами коммунистов. Они не должны исповедовать какую-либо религию в мире. Так как Рождество является христианским торжеством, то члены коммунистической партии не должны его праздновать.В Китае процветает коммунизм. Это одна из последних стран, где данная политическая система до сих пор живет. По идеологии коммунисты являются атеистами. Рождество же празднуют с момента рождения Иисуса Христа. Так как они не верят в Христа, то и праздновать его рождение это нецелесообразно.В КНР уже не первый раз запрещают религиозные праздники. Раньше в нескольких университетах страны, студентам запретили отмечать Рождество. Также, в Китае день этого праздника не является выходным - все, без исключения, должны присутствовать на своих рабочих местах.Вопреки всем действиям властей, спрос на Рождество в стране все же есть. В 2015 году во время рождественских покупок в одном из торговых центров случилась массовая давка, в результате которой погибло 36 граждан.Некоторые жители страны нейтрально относятся к праздникам. Им все равно, в какой день придется работать. А власти советуют беднякам, исповедующим христианство, вместо икон вешать портреты Си Цзиньпина.