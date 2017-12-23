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| | В Китае запретили праздновать Рождество

В Китае запретили праздновать Рождество

Вчера, 19:30
Китайские власти запретили праздновать Рождество тем, кто входит в состав коммунистической партии.

В Китае запретили праздновать Рождество

 

Запрет на праздник введен для членов партии в провинции Хунань. Это обусловлено взглядами коммунистов. Они не должны исповедовать какую-либо религию в мире. Так как Рождество является христианским торжеством, то члены коммунистической партии не должны его праздновать.

В Китае процветает коммунизм. Это одна из последних стран, где данная политическая система до сих пор живет. По идеологии коммунисты являются атеистами. Рождество же празднуют с момента рождения Иисуса Христа. Так как они не верят в Христа, то и праздновать его рождение это нецелесообразно.

В КНР уже не первый раз запрещают религиозные праздники. Раньше в нескольких университетах страны, студентам запретили отмечать Рождество. Также, в Китае день этого праздника не является выходным - все, без исключения, должны присутствовать на своих рабочих местах.

Вопреки всем действиям властей, спрос на Рождество в стране все же есть. В 2015 году во время рождественских покупок в одном из торговых центров случилась массовая давка, в результате которой погибло 36 граждан.

Некоторые жители страны нейтрально относятся к праздникам. Им все равно, в какой день придется работать. А власти советуют беднякам, исповедующим христианство, вместо икон вешать портреты Си Цзиньпина.
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