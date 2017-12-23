В Китае запретили праздновать Рождество

Запрет на праздник введен для членов партии в провинции Хунань. Это обусловлено взглядами коммунистов. Они не должны исповедовать какую-либо религию в мире. Так как Рождество является христианским торжеством, то члены коммунистической партии не должны его праздновать.
В Китае процветает коммунизм. Это одна из последних стран, где данная политическая система до сих пор живет. По идеологии коммунисты являются атеистами. Рождество же празднуют с момента рождения Иисуса Христа. Так как они не верят в Христа, то и праздновать его рождение это нецелесообразно.
В КНР уже не первый раз запрещают религиозные праздники. Раньше в нескольких университетах страны, студентам запретили отмечать Рождество. Также, в Китае день этого праздника не является выходным - все, без исключения, должны присутствовать на своих рабочих местах.
Вопреки всем действиям властей, спрос на Рождество в стране все же есть. В 2015 году во время рождественских покупок в одном из торговых центров случилась массовая давка, в результате которой погибло 36 граждан.
Некоторые жители страны нейтрально относятся к праздникам. Им все равно, в какой день придется работать. А власти советуют беднякам, исповедующим христианство, вместо икон вешать портреты Си Цзиньпина.