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| | Собянин готовится второй раз стать мэром Москвы

Собянин готовится второй раз стать мэром Москвы

Вчера, 18:35
По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, он будет выдвигаться на второй срок на следующих выборах.

Собянин готовится второй раз стать мэром Москвы

 

Предвыборный штаб Собянина, передает Версия.Инфо, снова активировал свою деятельность. Ранее сообщалось, что мэр готовится пойти на следующие выборы в качестве кандидата, а сейчас информация уже была подтверждена официально.

Пресс-центр штаба Собянина сообщил, что началась работа по подготовке предвыборных агитационных материалов. Компания направлена на дальнейшее развитие в Москве разной инфраструктуры, строительство новых школ, торговых центров, многоэтажных домов и других объектов.

Чиновника выбрали мэром столицы России в 2013 году. Тогда он набрал около 51% голосов, обогнав Алексея Навального. За время пребывания на посту, он стал инициатором развития инфраструктуры города и пригорода.

Будущие выборы мэра столицы назначены на 2018 год. Кроме действующего главы столицы, в них примет участие представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
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