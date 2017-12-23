Собянин готовится второй раз стать мэром Москвы

Предвыборный штаб Собянина, передает Версия.Инфо, снова активировал свою деятельность. Ранее сообщалось, что мэр готовится пойти на следующие выборы в качестве кандидата, а сейчас информация уже была подтверждена официально.
Пресс-центр штаба Собянина сообщил, что началась работа по подготовке предвыборных агитационных материалов. Компания направлена на дальнейшее развитие в Москве разной инфраструктуры, строительство новых школ, торговых центров, многоэтажных домов и других объектов.
Чиновника выбрали мэром столицы России в 2013 году. Тогда он набрал около 51% голосов, обогнав Алексея Навального. За время пребывания на посту, он стал инициатором развития инфраструктуры города и пригорода.
Будущие выборы мэра столицы назначены на 2018 год. Кроме действующего главы столицы, в них примет участие представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин.