iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Мнения

iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

Сюжеты :

«Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ Австралия сообщила о победе над ИГИЛ и выводе авиации из Сирии и Ирака Анфису Чехову посоветовали в качестве ведущей для «Орла и Решки» Музей в США продаёт эксклюзивные вина с автографами первых людей, ступивших на Луну Вера Брежнева "отказалась от десерта" Сати Казанова сомневается в полезности кофе, заменяя его маслом Анфиса Чехова хочет знать, кто её проклял Учёные обнаружили ген, ответственный за несвежее дыхание изо рта Ксения Алфёрова добилась действий от руководства «Л’Этуаль»
| | Названы сроки поставок российских С-400 в Турцию

Названы сроки поставок российских С-400 в Турцию

Вчера, 17:29
Стало известно, когда начнутся поставки российских С-400 в Турцию. Первые должны пройти в конце 2019 или начале 2020 года. Об этом проинформировал Сергей Чемезов, генруководитель «Ростеха».

Названы сроки поставок российских С-400 в Турцию

 

Сегодня в ходе общения с журналистами глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, когда пройдут первые поставки комплексов С-400 в Турцию. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, глава компании отметил, что финансовая составляющая по данному контракту должна быть утверждена сторонами до конца текущего года. Поставки зенитных ракетных систем начнутся в конце 2019 года или в начале последующего, сейчас все зависит от турецкой стороны, уточнил Чемезов. Вопрос о согласовании финансовых документов руководитель «Ростеха» предложил задать соответствующему министерству.

Россия и Турция согласовали все вопросы по кредиту на покупку комплексов С-400.
Виктория Озерова
Новости по теме
Чемезов назвал
Чемезов назвал "недобросовестной конкуренцией" санкции США против "Ростеха"

Сергей Чемезов назвал "недобросовестной конкуренцией" новые санкции, выдвинутые США против "Ростеха" и "Рособоронэкспорта". Он отметил, что Америка лишила

Чемезов: Турция ожидает российского кредита на приобретение С-400
Чемезов: Турция ожидает российского кредита на приобретение С-400

Руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о том, что Турция ожидает от России получения кредита на покупку зенитных ракетных систем С-400, а также иных

Поставки в Индию С-400 начнутся с 2020 года
Поставки в Индию С-400 начнутся с 2020 года

С Индией был подписано договор, расширяющий сотрудничество в сфере ВПК, позволяющий к 2020 году поставлять C-400. Об этом сообщил глава «Ростеха» Чемезов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости