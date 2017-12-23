Названы сроки поставок российских С-400 в Турцию

Стало известно, когда начнутся поставки российских С-400 в Турцию. Первые должны пройти в конце 2019 или начале 2020 года. Об этом проинформировал Сергей Чемезов, генруководитель «Ростеха».

Виктория Озерова

Сегодня в ходе общения с журналистами глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, когда пройдут первые поставки комплексов С-400 в Турцию. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, глава компании отметил, что финансовая составляющая по данному контракту должна быть утверждена сторонами до конца текущего года. Поставки зенитных ракетных систем начнутся в конце 2019 года или в начале последующего, сейчас все зависит от турецкой стороны, уточнил Чемезов. Вопрос о согласовании финансовых документов руководитель «Ростеха» предложил задать соответствующему министерству.Россия и Турция согласовали все вопросы по кредиту на покупку комплексов С-400.