Пранкеры поведали постпреду США при ООН про выборы на несуществующем острове

Никки Хейли, являющаяся постоянным представителем Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций, была разыграна российскими пранкерами, которые рассказали ей, как Россия вмешалась в ход выборов на острове, которого не существует.

В режиме телефонного разговора российские пранкеры обсудили с американским постпредом при ООН ряд тем, которые включали в себя Михаила Саакашвили, а также решение американского правительства относительно статуса Иерусалима.

Александр Вест

Популярные российские пранкеры Алексей Столяров, известный под псевдонимом «Лексус», а также Владимир Кузнецов, которого в Сети знают как «Вована», устроили розыгрыш для Никки Хейли, притворившись, что с ней по телефону говорит премьер-министр польского государства Матеуш Моравецкий. В телефонном разговоре пранкеры поинтересовались, знает ли Никки об острове под названием Биномо, на что Хейли дала положительный ответ. Также Хейли рассказали о том, что российская сторона предприняла попытку вмешаться в ход выборов, которые там проходили.