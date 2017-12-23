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| | Пранкеры поведали постпреду США при ООН про выборы на несуществующем острове

Пранкеры поведали постпреду США при ООН про выборы на несуществующем острове

Вчера, 17:14
Никки Хейли, являющаяся постоянным представителем Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций, была разыграна российскими пранкерами, которые рассказали ей, как Россия вмешалась в ход выборов на острове, которого не существует.

Пранкеры поведали постпреду США при ООН про выборы на несуществующем острове

 

Популярные российские пранкеры Алексей Столяров, известный под псевдонимом «Лексус», а также Владимир Кузнецов, которого в Сети знают как «Вована», устроили розыгрыш для Никки Хейли, притворившись, что с ней по телефону говорит премьер-министр польского государства Матеуш Моравецкий. В телефонном разговоре пранкеры поинтересовались, знает ли Никки об острове под названием Биномо, на что Хейли дала положительный ответ. Также Хейли рассказали о том, что российская сторона предприняла попытку вмешаться в ход выборов, которые там проходили.

 
В режиме телефонного разговора российские пранкеры обсудили с американским постпредом при ООН ряд тем, которые включали в себя Михаила Саакашвили, а также решение американского правительства относительно статуса Иерусалима.

Александр Вест
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