Популярные российские пранкеры Алексей Столяров, известный под псевдонимом «Лексус», а также Владимир Кузнецов, которого в Сети знают как «Вована», устроили розыгрыш для Никки Хейли, притворившись, что с ней по телефону говорит премьер-министр польского государства Матеуш Моравецкий. В телефонном разговоре пранкеры поинтересовались, знает ли Никки об острове под названием Биномо, на что Хейли дала положительный ответ. Также Хейли рассказали о том, что российская сторона предприняла попытку вмешаться в ход выборов, которые там проходили.
Пранкеры поведали постпреду США при ООН про выборы на несуществующем островеВчера, 17:14
США могут менять местоположение своих посольств в соответствии со своим желанием. Это заявление публично сделала Никки Хейли, занимающая пост постоянного
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли министра энергетики США Рика Перри, назвавшись премьером
Популярные российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как Лексус и Вован, решили в чечть 1 апреля разыграть легендарного актера