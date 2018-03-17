Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Ученые современности продолжают исследовать многие вопросы, одной из важнейших тем оказалась загадка развития мыслительного процесса в мозге человека. Как показали результаты экспериментов, младенцы еще в первые месяцы демонстрируют умение мыслить логически, а ранее считалось, что все возможности мозга развиваются у человека со временем.

Анна Лисичкина

Известный педиатр Берри Бразелтон еще давно пытался показать общественности, что новорожденные не являются некими представителем живых существ, которые всего лишь поддаются внешнему воздействию и развивают мыслительный процесс с годами. В какой-то мере так и есть, ведь человек учится всю свою жизнь, поглощает новые знания, но некоторые способности можно с уверенностью считать врожденными. Ни для кого не секрет, что ходить и говорить дети учатся постепенно, но предрасположенность к этому есть у каждого младенца, не считая аномальных и нестандартных случаев. Что касается логики – здесь ученым пришлось спорить.Согласно недавним исследованиям, проведенным среди малышей младенческого возраста, логические задатки и способность отбрасывать неподходящие ответы присутствует в мозге детей с рождения. Эксперимент заключался в том, что испытуемым были показаны два различных предмета, затем их прятали за ширму, после один из них показывали частично (помещали в чашу, чтобы верхняя часть выглядывала). После этих манипуляций, согласно логике, был продемонстрирован второй предмет целиком. Неожиданный вывод ожидал экспериментаторов, ведь малыши больше заинтересовывались объектами в том случае, когда они не оправдывали ожиданий младенцев.Дело в том, что во время эксперимента ученые могли прятать в чашу, к примеру, динозавра, который выглядывал, а затем показывать медведя, но внимание детей было приковано в том случае, если они видели такой же предмет (динозавра) целиком. Парадокс заключается в том, что малыши ожидали определенного результата, и если он оправдывал их надежды, то особой заинтересованности к предмету зафиксировано не было.Исходя из полученных данных, эксперты отметили, что феномен Шерлока Холмса, который так мастерски демонстрировал свои способности логически мыслить и решать сложные задачи, можно поставить под сомнение. Специалисты подчеркнули, что у многих людей присутствуют зачатки логики уже после рождения, просто многие не развивают данную способность, поэтому в будущем не могут похвастаться хорошими результатами, а их мыслительный процесс находится на невысоком уровне. Отмечено также, что некоторые невероятные человеческие способности могут быть только врожденными, и тогда можно встретить людей, похожих на гениального детектива.