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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Сегодня, 19:35
Апокалипсис - это с одной стороны наиболее красивое, а с другой - самое ужасное зрелище. Стоит лишь заикнуться людям, что завтра их ожидает конец света, и они организуют его уже сегодня.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

 

Ученые в последнее время постоянно нас пугают все новыми заявлениями о приближении той или иной катастрофы, а как гласит половица – дыма без огня не бывает. Что же можно ожидать? А последовать может все - начиная от суицида, массового обращения к религии, паники и заканчивая беспрецедентным героизмом. В этой ситуации люди смогут остаться в живых, лишь объединив усилия, основываясь на доброте и человеколюбии.

Причем рецептов спасения как таковых пока нет. Во-первых, в результате катастрофы спрятаться - практически невозможно, а во-вторых, даже если бы такое место и существовало, то миллионы желающих хотели бы туда попасть, а вот шансы там оказаться и удержаться - практически нулевые.

Как себя вести в случае апокалипсиса - не знает никто, и причина ясна - ведь его еще никогда не было. Но в общих чертах сделать прогноз все же можно. Ведь, по сути, конец света – это ЧС, но только в глобальных масштабах Земли.

Насколько известно, в такой ситуации всех людей можно поделить на два типа – рациональных и действующих инстинктивно. Одни – спокойны и рассудительны, другие - паникеры. Соответственно, первые стараются оказать помощь и спастись самим, а вторые лишь путаются «под ногами», мешая в этом. В итоге себя не спасают, но и препятствуют в спасении другим, приближая этим свою гибель и гибель окружающих. И виной всему панический страх, охватывающий их. В итоге - безрассудные действия приводят к смертельному исходу.

Паника является довольно загадочным процессом, который появляется в момент ЧС. Этому способствуют такие факторы, как внезапность, перевозбуждение и растерянность, а также - неумение моментально находить выход из сложившейся сложной ситуации, отсутствие единства и стимула. Положение психологической нестабильности на грани нервного истощения, происходит в итоге астения нервной системы из-за разного рода потрясений, которые травмируют человеческое сознание.

В момент приближающейся опасности люди суетятся и способны лишь на примитивные ситуативные поступки отработанные до автоматизма. Необходимо взять себя в руки, внимательно осмотреться вокруг, и если вам удалось уцелеть во время катастрофических происшествий, нужно продолжать бороться до конца, разыскивая пути решения проблемы - пусть и такой серьезной.

Одним из примеров глобальной ЧС может служить громадный астероид Бенну, столкновение которого с Землей сотрудники NASA прогнозируют в 2135 году. Так, в оценках ученых пока нет никакой уверенности, что нашу планету можно будет защитить от предстоящей катастрофы. На данное время разработанные методы избегания столкновения с этим астероидом не дают стопроцентной гарантии. По мнению специалистов, итоги катастрофы неутешительны. Встреча с Бенну может закончиться полным уничтожением земного шара.
Януш Серпнень
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