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"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

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| | "Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Сегодня, 22:27
Одной из наиболее крупных мировых морских катастроф в истории человечества считают гибель «непотопляемого» «Титаника» в апреле 1912 года, который единственный утонул после столкновения с айсбергом. Более чем за сотню лет выдвигалось немало версий аварии и предполагаемых причин гибели лайнера, но еще до сих пор исследователи пытаются найти новые причины, делая свои сенсационные заявления.

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

 

По утверждениям специалистов, если бы айсберг увидели на полминуты раньше, то крушения лайнера не было бы вообще. Оказывается, что за бортом в день выхода лайнера в плавание остался один из членов команды, это, по новой версии, и считают решающим фактором в потоплении лайнера. За несколько минут до отплытия, отчислили одного из офицеров Дэвида Блэра, у которого были ключи от сейфа с биноклем. Господина Блэра заменили другим офицером, и по случайности он не оставил ключ преемнику.

Лукет Фред Флит переживший катастрофу гибели 1522 человек, позже сказал, что если бы у них был этот бинокль, то они бы увидели айсберг намного раньше. А отвечая на вопрос сенатора США о том, насколько рано это могло произойти, мистер Флит ответил, что этого было бы вполне достаточно, чтобы уйти от столкновения с айсбергом.

Бертон Майл рассказал, что Дэвид Блэр был в команде «Титаника» в течение трех месяцев в Белфасте, когда строился лайнер и готовился принять участие во всем путешествии корабля из Саутгемптона в Нью-Йорк. Он был ответственным за все навигационное оборудование на лайнере, но его в последний момент сняли с корабля в Саутгемптоне. Можно понять Дэвида, насколько он был расстроен из-за этого, в этом и причина его забывчивости, которая и привела к трагическим последствиям.

Мистеру Блэру из Тейсайда было 37 лет, когда он отплыл на «Титанике» из Белфаста в Саутгемптон, и мистер Флит вспомнил, что его товарищ по кораблю пользовался специальным биноклем во время двухдневной поездки. Блэр должен был стать вторым офицером первого рейса в Нью-Йорк 10 апреля, но ему отказали перед самым отплытием судна в Нью-Йорк. Генри Уайльд решил перевести на «Титаник» более опытного офицера с корабля «Олимпик». В итоге господина Блэра посчитали слишком опытным офицером, чтобы занять более низкую должность - третьего офицера, и по этой причине его не оставили на лайнере, а перевели на другое судно.

О том, что этот перевод спас жизнь мистеру Блэру, он написал в открытке, отправленной своей невесте. Он писал: «Боюсь, что мне придется уйти с «Титаника», чтобы освободить место для более опытного офицера «Олимпика». «Титаник» великолепный корабль, и я чувствую себя очень разочарованным, что не смогу совершить первое плавание на этом лайнере».

Господин Блэр сохранил ключ в качестве сувенира и в конечном итоге передал его своей дочери Нэнси, которая дала его британскому и международному обществу моряков в 1980-х годах. Ключ от сйефа с биноклем и эту открытку оценили в сумму около семидесяти тысяч фунтов стерлингов и продали в 2007 году на аукционе.
Януш Серпнень
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