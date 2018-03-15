"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Одной из наиболее крупных мировых морских катастроф в истории человечества считают гибель «непотопляемого» «Титаника» в апреле 1912 года, который единственный утонул после столкновения с айсбергом. Более чем за сотню лет выдвигалось немало версий аварии и предполагаемых причин гибели лайнера, но еще до сих пор исследователи пытаются найти новые причины, делая свои сенсационные заявления.

Януш Серпнень

По утверждениям специалистов, если бы айсберг увидели на полминуты раньше, то крушения лайнера не было бы вообще. Оказывается, что за бортом в день выхода лайнера в плавание остался один из членов команды, это, по новой версии, и считают решающим фактором в потоплении лайнера. За несколько минут до отплытия, отчислили одного из офицеров Дэвида Блэра, у которого были ключи от сейфа с биноклем. Господина Блэра заменили другим офицером, и по случайности он не оставил ключ преемнику.Лукет Фред Флит переживший катастрофу гибели 1522 человек, позже сказал, что если бы у них был этот бинокль, то они бы увидели айсберг намного раньше. А отвечая на вопрос сенатора США о том, насколько рано это могло произойти, мистер Флит ответил, что этого было бы вполне достаточно, чтобы уйти от столкновения с айсбергом.Бертон Майл рассказал, что Дэвид Блэр был в команде «Титаника» в течение трех месяцев в Белфасте, когда строился лайнер и готовился принять участие во всем путешествии корабля из Саутгемптона в Нью-Йорк. Он был ответственным за все навигационное оборудование на лайнере, но его в последний момент сняли с корабля в Саутгемптоне. Можно понять Дэвида, насколько он был расстроен из-за этого, в этом и причина его забывчивости, которая и привела к трагическим последствиям.Мистеру Блэру из Тейсайда было 37 лет, когда он отплыл на «Титанике» из Белфаста в Саутгемптон, и мистер Флит вспомнил, что его товарищ по кораблю пользовался специальным биноклем во время двухдневной поездки. Блэр должен был стать вторым офицером первого рейса в Нью-Йорк 10 апреля, но ему отказали перед самым отплытием судна в Нью-Йорк. Генри Уайльд решил перевести на «Титаник» более опытного офицера с корабля «Олимпик». В итоге господина Блэра посчитали слишком опытным офицером, чтобы занять более низкую должность - третьего офицера, и по этой причине его не оставили на лайнере, а перевели на другое судно.О том, что этот перевод спас жизнь мистеру Блэру, он написал в открытке, отправленной своей невесте. Он писал: «Боюсь, что мне придется уйти с «Титаника», чтобы освободить место для более опытного офицера «Олимпика». «Титаник» великолепный корабль, и я чувствую себя очень разочарованным, что не смогу совершить первое плавание на этом лайнере».Господин Блэр сохранил ключ в качестве сувенира и в конечном итоге передал его своей дочери Нэнси, которая дала его британскому и международному обществу моряков в 1980-х годах. Ключ от сйефа с биноклем и эту открытку оценили в сумму около семидесяти тысяч фунтов стерлингов и продали в 2007 году на аукционе.