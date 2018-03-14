Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

14 марта в Англии возрасте 76 лет перестало биться сердце одного из наиболее ярких ученых современности, известного физика-теоретика Стивена Хокинга.

Януш Серпнень

Ученый говорил, что перспектива рано умереть заставила его понять, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Очевидно, поэтому невзирая на абсолютный паралич и будучи прикованным к инвалидной коляске и общаясь только через синтезатор голоса Хокинг, имел острое чувство юмора и обладал огромной мудростью. Он говорил: «Хоть я и не могу двигаться, и вынужден изъясняться с помощью компьютера, я чувствую себя абсолютно свободным».Физик-теоретик достиг невозможного, изучая глобальное потепление, окружающую среду, интересовали его также темы социального неравенства, пространства и времени, черные дыры и множество иных глобальных вопросов волнующих человечество. Хокинг жил публичной жизнью. Почитывал лекции, произносил речи на конференциях. Он также озвучивал своих персонажей в ставших популярными мультипликационных сериалах «Симпсоны» и «Футурама», участвовал в эпизодах сериалов: «Теории большого взрыва», в популярном скетч-шоу «Little Britain» и в «Звездном пути. Следующее поколение».Общеизвестным ученый стал после апрельской публикации 1988 года ставшей позже бестселлером, научно-популярной книги «Краткая история времени», переведенной и изданной в разных странах более чем десяти миллионным тиражом. Затем в 1993 - «Черные дыры и молодые вселенные», в 2001 – «Мир в ореховой скорлупе», а еще через 4 года вместе с Леонардом Млодиновым опубликовали новинку: «Самая короткая история времени».Но все же главным вкладом ученого можно считать описание излучения черных дыр, по его гипотезе те что имеют небольшую массу утрачивают энергию. Хокинг используя законы термодинамики, допускал, что они как бы улетучиваются, источая излучение вне горизонта событий, и, в итоге гибнут. Такое явление получило название - излучение Хокинга.Ученый не раз утверждал, что величайшим врагом знания является не невежество, а иллюзия знания. Он изучал причины появления начального состояния Вселенной, то есть космологической сингулярности. По этой причине, если исходить из теории Большого взрыва, Галактика непрерывно расширяется.Хикинг как-то подметил, даже те, кто уверяет, что все предопределено и ничего не сделаешь, все равно оглядываются по сторонам, идя через дорогу. Ученый считал, что до Большого взрыва, после чего, по мнению большинства, и появилась Вселенная, отсутствовало время и пространство, а сама Галактика была сжата до габаритов одного атома.Со слов ученого, если бы инопланетные существа побывали на Земле, то итогом было бы то же, что случилось с Америкой после открытия Колумбом. А тогда, все завершилось плачевным результатом для местного населения. Он также говорил, что человек единственное животное, которое может предположить, что его вскоре ждет смерть. И единственное, которое сомневается в ее приходе. А его излюбленная фраза звучала так: «Жизнь была бы довольно трагичной, если бы не была такой смешной».