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| | Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Сегодня, 11:31
Астрономы заявили, что пришельцы могут пытаться связаться с нами. Они зафиксировали быстрый радиовсплеск, который может быть сигналом от пришельцев. Такие импульсы короткие и яркие, они приходят из удалённых частей Вселенной. Всего за всё время до недавних изучения астрономы обнаружили только 33 быстрых радиовсплеска, а точный их источник остаётся загадкой. Недавно, однако были зафиксированы и три новые. Одна из вспышек в 4,5 раза ярче, чем все предыдущие. Большая мощность сигнала может помочь раскрыть тайну, откуда он и чем является.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

 

Впервые такие быстрые радиовспышки были зафиксированы в 2007 году, однако тогда учёным не удалось определить происхождение излучения, длившегося всего несколько миллисекунд. Некоторые эксперты считают, что это послание от пришельцев, а другие утверждают – всё дело в нейтронной звезде. Три новые быстрые радиовспышки заставили специалистов больше призадуматься над данным вопросом.

Первый радиовсплеск был зафиксирован при помощи особой методики, направленной именно на поиск признаков разумной жизни во Вселенной и профинансированной интернет-магнатом Юрием Милнером. Второй и третий обнаружила команда экспертов из Технологического университета Суинберна в Мельбурне, Австралия, 9 и 11 марта. Второй примерно в 4,5 раза ярче других, исходя из сравнения по каталогу радиовсплесков, составленных Нидердандским институтом радиоастрономии. Все три вспышки нашли с помощью обсерватории Паркс в Австралии.

По словам Питера Уильямса, специалиста из Гарвадско-Смитсоновского центра астрофизики, это большая редкость – зафиксировать сразу три мощных радиосигнала. Специалист считает такое очень большой удачей. Маура Маклафлин из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне добавила, что необычайная яркость радивспышки, что была зафиксирована 9 марта, поможет облегчить определение дальнейших сигналов. Кроме того, специалист заявила, что количество подобных «посланий» может участиться.

Астрономы пока тщательно исследуют природу радиовспышек. Они отмечают, что если действительно сигналы были от инопланетян, есть вариант, что когда-то с ними действительно удастся связаться. Некоторые специалисты предполагают также вероятность создания в далёком будущем целой сети для передачи посланий от Земли в дальние уголки Вселенной, хотя и подчёркивают, что скорость отправки и получения ответа может достигать чуть ли не полумиллиона лет.
Ирина Летинская
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