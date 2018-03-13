Завтра Землю накроет магнитная буря: Эксперты рассказали об очередной аномалии

Первыми об этом событии возвестили специалисты NASA, которые на этой неделе заметили солнечную вспышку, повлекшую огромную корональную эжекцию. Эксперты уже давно определили некий период, называемый «грозовыми часами». Он совпадает с образованием «равноденственных трещин» на нашем светиле. Их название произошло от образования самих трещин в дни осеннего и весеннего равноденствия - 20 марта и 23 сентября. Результатом их воздействия является ослабление магнитного поля нашей планеты. Таким образом, они отрицательно влияют на естественную защиту Земли.
Эффект от вспышки, в виде Северного сияния можно будет наблюдать на этой неделе в некоторых областях Северной Англии и Шотландии, а также в северной части США. Влияние магнитной бури будет сказываться не только на работе аппаратуры, функционирующей на земной орбите, но и находящейся на поверхности Земли. Это касается машин, работающих на радиосигналах и GPS. Не исключены сбои в работе авиакомпаний и электрических сетей. Это может привести к неконтролируемым последствиям и для деловых людей, и для обывателей.
Энергосистемы могут подвергаться влиянию вспышки, которая вызовет нестабильность в их работе 14 и 15 марта. Кстати, вспышки, результатом которых стали такие события, произошли на Солнце еще 6-7 марта. Самой мощной была первая из двух вспышек, она принадлежит классу X.
NASA отслеживают такие события, используя многочисленные зонды и телескопы, с их помощью составляются геомагнитные прогнозы. Такая аппаратура дает возможность также изучать солнце и его структуру, которая представляет особый интерес для современных ученых. Эти исследования позволяют и прогнозировать солнечные вспышки различных типов.
Происхождение вспышки на Солнце связано с темными пятнами на поверхности светила. Когда в таком пятне пересекаются магнитные поля, то зачастую происходит энергетический взрыв, излучение от которого направляется в космос. Он и считается солнечной вспышкой. Воздействуют на Землю только те вспышки, которые происходят на стороне Солнца, обращенной к нашей планете.