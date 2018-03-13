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Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

От Редактора

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

Теория исследователей, мнение уфологов. 

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Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

Сегодня, 11:06
Не одно десятилетие Землю окружает гигантская свалка с громадой рукотворного космического мусора. Но недавно этот факт натолкнул исследователей на довольно смелые рассуждение, мол, если есть инопланетяне, то и они должны оставлять после себя космический мусор. По предположениям ученых если и есть внеземные цивилизации на иных планетах, то вокруг этих планет вполне возможно, также вертятся обломки различных спутников и КК.

 

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

 

Астрофизик Гектор Сокас-Наварро из Испании с недавних пор начал отслеживать космический мусор на орбите Земли, хотя в его обязанности входит исследование нашего светила. Но год за годом исследователь все чаще стал проявлять интерес на рукотворные космические конструкции и их остатки, которые мешают ему наблюдать за Солнцем.

И вот не так давно астрофизик сделал внезапный вывод, что разумные инопланетные существа, осваивая, как и мы космические просторы, вне сомнения обязаны забрасывать околопланетные просторы множеством космического мусора. И в том случае, когда обломки их технических средств, как и наши, имеют в составе металл, то он обязан отсвечивать свет, попадающий от светил, который реально можно будет увидеть с нашей планеты.

Испанского астрофизика это вдохновило на проведение ряда опытов с применением десятиметрового инфракрасного телескопа. И хотя Гектор Сокас-Наварро пока ничего схожего с мусором, оставленным в космосе разумными существами иных планет, еще не разыскал, но ученый уверен, что подобное вполне реально осуществить. Так, по его предположениям осуществить это можно будет лишь по истечении не менее двухсотлетия.

По его расчетам как раз по истечении этого периода времени технологии землян поднимутся на должный уровень, что и даст возможность землянам выявить обломки металла на инопланетных орбитах. А пока он считает, что нашим телескопам недостает мощности, поэтому они и не в силах различить, где космический мусор, а где естественное околопланетное кольцо, вокруг возможно обжитого космического объекта.

Правда, уфологи лишь посмеялись над теорией Гектора, так как уверены, что разумные существа с иных планет и разыскивать не надо, ибо они уже давно здесь, а касаемо мусора в космосе, то это является признаком недостаточно развитой цивилизации. И уже не за горами то время, когда этот космический мусор станет главной проблемой человечества, с которой придется бороться землянам.

Кроме того, они считают, что исходя из этого, обнаружить мы сможем только таких же разумных существ, как и мы со слабо развитыми технологиями, которые еще мало понимают в космосе и устройстве Вселенной. Мало того, они еще и могут быть весьма агрессивно настроенными. А разве нам такой инопланетный контакт нужен сейчас, не говоря уже об истечении 200 лет.
Януш Серпнень
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