Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

А вот критиков, которые привыкли злословить на странице балерины, пристыдили пользователи сети. «Кто что имеет, тот тем и брызжет. На странице у ребенка такие вещи писать это дно», - отметили в комментариях подписчики Ариадны Волочковой. К слову, дочь знаменитой балерины также проявляет свою склонность к творчеству. Помимо танцевальных способностей Волочкова-младшая представляет на суд общественности креативные снимки, которые не могут не оценить пользователи сети. Так, одна из последних публикаций девочки в Instagram посвящена подбору принтов и цветов ее одежды. «Бест сочетание!», - отметила дочь артистки. Черно-белая клетка на штанах девочки и красная шуба были отмечены ее подписчиками, как проявление вкуса в столь юном возрасте. «Каждый человек, ребенок, тинейджер уникален и хочет выделиться . Она Вам ни какого вреда своим внешним видом не доставляет», - прокомментировала снимок подписчица Ариадны Волочковой.
Не отстает от своей дочери и сама балерины. Анастасия Волочкова неоднократно эпатировала на публике в откровенных нарядах, демонстрирующих бюст и ноги артистки. На этот счет многие критикуют артистку, отмечая, что подобные образы уже давно не соответствуют ее возрасту. Однако сама артистка отмечает, что ей комфортно так выглядеть и продолжает представлять на суд общественности наряды со своего гардероба. «Это шедеврально! Вот такие кошелки пытаются меня поправлять… Я сейчас сдохну от смеха. Так желчь злобливая льется, что буквы теряются… Мои хорошие тети, счастья вам и любви! Чтобы было вам не до меня… Что хотело сказать это нечто - не понятно», - ответила критикам Волочкова в одном из последних своих постов.