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Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

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| | Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Сегодня, 10:29
Вслед за знаменитой мамой Ариадна Волочкова начала активно вести свой микроблог в социальной сети, а заодно и поражать публику эффектными образами. Одни из последних публикаций Волочковой-младшей были представлены на суд общественности под хэштегом «#типоЛондон». На фото она предстала в классической телефонной будке, однако сам образ девочки был настолько нетипичным для хозяйки аккаунта, что многие ее подписчики даже не узнали дочку балерины. «Кто эта эффектная девушка? Куда делась так быстро маленькая миленькая девочка?», - написала одна из поклонниц Анастасии Волочковой и ее дочери.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

 

А вот критиков, которые привыкли злословить на странице балерины, пристыдили пользователи сети. «Кто что имеет, тот тем и брызжет. На странице у ребенка такие вещи писать это дно», - отметили в комментариях подписчики Ариадны Волочковой. К слову, дочь знаменитой балерины также проявляет свою склонность к творчеству. Помимо танцевальных способностей Волочкова-младшая представляет на суд общественности креативные снимки, которые не могут не оценить пользователи сети. Так, одна из последних публикаций девочки в Instagram посвящена подбору принтов и цветов ее одежды. «Бест сочетание!», - отметила дочь артистки. Черно-белая клетка на штанах девочки и красная шуба были отмечены ее подписчиками, как проявление вкуса в столь юном возрасте. «Каждый человек, ребенок, тинейджер уникален и хочет выделиться . Она Вам ни какого вреда своим внешним видом не доставляет», - прокомментировала снимок подписчица Ариадны Волочковой.

Не отстает от своей дочери и сама балерины. Анастасия Волочкова неоднократно эпатировала на публике в откровенных нарядах, демонстрирующих бюст и ноги артистки. На этот счет многие критикуют артистку, отмечая, что подобные образы уже давно не соответствуют ее возрасту. Однако сама артистка отмечает, что ей комфортно так выглядеть и продолжает представлять на суд общественности наряды со своего гардероба. «Это шедеврально! Вот такие кошелки пытаются меня поправлять… Я сейчас сдохну от смеха. Так желчь злобливая льется, что буквы теряются… Мои хорошие тети, счастья вам и любви! Чтобы было вам не до меня… Что хотело сказать это нечто - не понятно», - ответила критикам Волочкова в одном из последних своих постов.
Дыль Лилия
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