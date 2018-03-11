Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

Одинокие мужчины имеют больше шансов пойти на свидание с женщиной, если имеют собаку, об этом сообщили эксперты. Согласно новым исследованиям, владельцы домашних питомцев предрасполагают противоположный пол и выглядят более привлекательными, чуткими и романтичными. Но почему так происходит?

Анна Лисичкина

Согласно данным специалистов, проведя множество опросов среди женщин, а также среди мужчин, удалось сделать вывод, что животное в значительной мере имеет влияние на личную жизнь хозяина. Результаты исследований показали, что зачастую девушки реже отказывали представителям сильного пола пойти на свидание или дать номер телефона, если те в момент знакомства были с пушистым другом. Более того, если питомец выглядит ухоженным, сытым и жизнерадостным – отказ практически исключен.Специалисты подчеркивают, что в глазах общественности люди с собаками имеют вид добрых, заботливых, сочувствующих и не имеющих злого умысла. Такие мужчины, у которых нет половинки, но есть пес, воспринимаются как потенциальный отец детей, умеющий заботиться о малыше так же, как о своей собаке. Женщины признавались, что не способны устоять перед хозяином четверолапого, если тот вызвал у них симпатию, а особенно подкупает девушек возможность погладить животное.По словам экспертов, на самом деле констатировать тот факт, что владельцы собак являются такими, как их видят люди со стороны, окончательно нельзя. Но без внимания нельзя оставлять заключение о том, что животные и правда требуют много времени от хозяина, их нужно кормить, выгуливать, купать и вычесывать, и все это будут делать на самом деле любящие мужчины. А если учесть тот факт, что многие из них живут отдельно от родителей, то кандидатура такого мужчины и правда привлекает.Опросы также открыли тот момент, что владельцы собак скорее не будут заводить отношения с теми людьми, которые животных не любят вовсе. Такие персонажи воспринимаются ими как озлобленные, жестокие, не умеющие заботиться и любить, а значит – отношения с ними собачники не начнут. Тем не менее, женатые мужчины признались, что во время частых прогулок с питомцем, они максимально окружены вниманием женского пола, и часто подвергаются соблазну познакомиться с красивой девушкой. Однако преданные мужья, скорее всего, не будут использовать своего лохматого друга с такими недобрыми намерениями. Но мастерам пикапа такой прием может остаться на заметку.