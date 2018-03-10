Пять причин перестать смотреть порно

В настоящее время порнографические материалы являются уже неотъемлемой частью общественности, и получить доступ к эротическим картинкам и видео можно благодаря технологическому прогрессу – Сеть наполнена такими вещами. Если говорить о пользе порнофильмов, то для одиноких сердец они могут оказаться спасением, а по статистике – женщины также заинтересованы фильмами для взрослых, как и представители сильного пола.

Анна Лисичкина

Что касается семейных пар и людей, находящихся в серьезных отношениях – тут может возникнуть некоторое количество разногласий, и многие дамы вовсе считают просмотр порно изменой. Но для чего же половинки отдают предпочтение просмотру интимной близости между другими людьми? Во-первых, такие фильмы – неисчерпаемый источник вдохновения, и нередко парни учатся у своих более опытных «товарищей». Но тот момент, что не все материалы носят в себе романтический характер, заставляет задуматься. Определенный процент мужчин становится агрессивным и хочет «жесткого» секса, ведь порноактрисы предоставляют такую возможность партнеру, и это первый тревожный сигнал.Согласно данным экспертов, частота сексуальных контактов в семье может снизиться также благодаря порнографии, ведь период воздержания, позволяющий соскучиться друг за другом, могут прервать моменты «спускания пара» партнером с помощью видео. Речь идет о том, что один представитель союза не может держать себя в руках, и так женщины могут проверять способность своего мужчины сохранять верность при кратковременной или долгосрочной разлуке. Конечно, это не поход налево, однако сомнения у дамы возникнут.Нельзя сказать, что девушки не могут «по-тихому» просматривать порнофильмы наравне с парнями. Здесь также есть объяснение, и во время таких наблюдений слабый пол вдохновляется у опытных «подруг», однако процесс может означать, что девушке просто хочется расслабиться, но почему же не с любимым? Как показали исследования, зачастую порно смотрят неудовлетворенные леди, и оргазма в таких случаях они способны достичь чаще, чем с партнером. Дело в том, что некоторым девушкам помогают секс-игрушки и самостимуляция, а это означает, что партнер делает недостаточно для ублажения своей любимой и достижения ею пика наслаждения.В качестве вывода эксперты подчеркнули, что «порнография порождает одиночество, а одиночество приводит к порнографии», как ни крути. Несомненно, если партнеры будут просматривать фильмы для взрослых вместе, из этого может выйти что-то хорошее, но одиночные «киносеансы» ведут к разводу или расставанию, на чем настаивают специалисты. Тем не менее, психологических проблем и конфликтов можно избежать, если просто обсудить с половинкой, что является для вас помехой в сексе и чего в интимной жизни вам не хватает. Диалог работает практически всегда.