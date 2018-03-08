Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга «Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя
| | Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Вчера, 20:00
В последнее время все больше разговоров идет о вреде сахара, который, как выяснилось, не менее опасен, чем алкоголь, табако-курение и другие вредные привычки, присущее людям. Все чаще ученые бьют в набат, говоря о вредных продуктах питания с высоким составом сахара, который намного опаснее канцерогенов и соли. А отказавшись от сахара, можно не только сбросить пару лишних кило, но и серьезно оздоровится избавив организм от ядов замедленного действия.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

 

К группе продуктов, которые нежелательны к употреблению ученые причислили: различные ароматизированные газводы и сладости. Сюда же попали - шоколад и йогурты, о пользе которых, в отдельных статьях, говорилось немало. Но в то же время специалисты предупреждают, что резко отказываться от сахара - нельзя. Так как это вполне может вызвать стресс и серьезное расстройство желудка. А в качестве наиболее простого способа советуют порционно употреблять фрукты и ягоды.

По утверждению специалистов сахар оказывается опаснее, чем сигареты, так как вызывает не меньшую зависимость. Из-за него у человека случаются перепады в настроении. Начинаются проблемы с кожным покровом, и в итоге все заканчивается более серьезным проблемами.

В связи с чем, сахар считают настоящим убийцей. Ученые напоминают, что кусочек шоколадки моментально подымет вам настроение, но при многолетнем его употреблении сахар, оказывается, ослабляет способность организма сражаться с усталостью и стрессом, как мешает выбросу улучшающих настроение веществ, таких как дефомин.

К тому же сахар способствует, начиная от появления прыщей и заканчивая более серьезным заболеванием – диабетом. Поэтому специалисты советуют вместо сахара употреблять больше продуктов, богатых триптофаном: птицу, яйца и орехи. Они помогут активно вырабатывать гормон счастья серотонин.

С другой стороны сахар – это источник глюкозы, которая просто необходима вашему организму для подпитки. Поэтому низкий уровень сахара в крови вызывает усталость, сонливость, замедление реакции и даже потерю сознания. И наоборот, слишком высокий уровень, которым могут «похвастаться» большинство сладкоежек, приводит к сбоям в обмене веществ, ослабляя организм и его сопротивление инфекциям.

Для укрепления здоровья специалисты советуют употреблять в пищу продукты семгу, курагу, чернослив и миндаль. А отказ от сахара поможет легче контролировать собственный вес. Не советуют эксперты добавлять сахар в чай или кофе.

Отказавшись от этого, вы позволите кишечнику начать работать нормально, а увеличив употребление клетчатки, вы только поспособствуете желудку заработать как часы. Уменьшив объемы употребление различных сладостей, вскоре заметите, что их хочется все меньше и меньше, а со временем удивитесь тем, кто не сможет удержаться при виде сладостей. По утверждению экспертов уже через две недели выбудете вспоминать, тягу к сладкому как страшный сон.
Януш Серпнень
Новости по теме
Минздрав Великобритании борется с детским ожирением снижением потребления сахара
Минздрав Великобритании борется с детским ожирением снижением потребления сахара

Минздрав Великобритании принял программу борьбы с детским ожирением. Программа предусматривает ограничение содержание сахара в продуктах питания. Некоторые

Ученые рассказали о вреде сахара и соли
Ученые рассказали о вреде сахара и соли

Американские ученые провели исследование, в котором приняли участие люди от 6 до 60 лет. Научные эксперты давно спорят что же несет больше вред организму сахар

Ученые назвали суточную норму сахара для детей
Ученые назвали суточную норму сахара для детей

Американские ученые назвали суточную норму сахара для детей. Ребенок должен употреблять не более шести чайных ложек сахара в день.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости