Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

В последнее время все больше разговоров идет о вреде сахара, который, как выяснилось, не менее опасен, чем алкоголь, табако-курение и другие вредные привычки, присущее людям. Все чаще ученые бьют в набат, говоря о вредных продуктах питания с высоким составом сахара, который намного опаснее канцерогенов и соли. А отказавшись от сахара, можно не только сбросить пару лишних кило, но и серьезно оздоровится избавив организм от ядов замедленного действия.

Януш Серпнень

К группе продуктов, которые нежелательны к употреблению ученые причислили: различные ароматизированные газводы и сладости. Сюда же попали - шоколад и йогурты, о пользе которых, в отдельных статьях, говорилось немало. Но в то же время специалисты предупреждают, что резко отказываться от сахара - нельзя. Так как это вполне может вызвать стресс и серьезное расстройство желудка. А в качестве наиболее простого способа советуют порционно употреблять фрукты и ягоды.По утверждению специалистов сахар оказывается опаснее, чем сигареты, так как вызывает не меньшую зависимость. Из-за него у человека случаются перепады в настроении. Начинаются проблемы с кожным покровом, и в итоге все заканчивается более серьезным проблемами.В связи с чем, сахар считают настоящим убийцей. Ученые напоминают, что кусочек шоколадки моментально подымет вам настроение, но при многолетнем его употреблении сахар, оказывается, ослабляет способность организма сражаться с усталостью и стрессом, как мешает выбросу улучшающих настроение веществ, таких как дефомин.К тому же сахар способствует, начиная от появления прыщей и заканчивая более серьезным заболеванием – диабетом. Поэтому специалисты советуют вместо сахара употреблять больше продуктов, богатых триптофаном: птицу, яйца и орехи. Они помогут активно вырабатывать гормон счастья серотонин.С другой стороны сахар – это источник глюкозы, которая просто необходима вашему организму для подпитки. Поэтому низкий уровень сахара в крови вызывает усталость, сонливость, замедление реакции и даже потерю сознания. И наоборот, слишком высокий уровень, которым могут «похвастаться» большинство сладкоежек, приводит к сбоям в обмене веществ, ослабляя организм и его сопротивление инфекциям.Для укрепления здоровья специалисты советуют употреблять в пищу продукты семгу, курагу, чернослив и миндаль. А отказ от сахара поможет легче контролировать собственный вес. Не советуют эксперты добавлять сахар в чай или кофе.Отказавшись от этого, вы позволите кишечнику начать работать нормально, а увеличив употребление клетчатки, вы только поспособствуете желудку заработать как часы. Уменьшив объемы употребление различных сладостей, вскоре заметите, что их хочется все меньше и меньше, а со временем удивитесь тем, кто не сможет удержаться при виде сладостей. По утверждению экспертов уже через две недели выбудете вспоминать, тягу к сладкому как страшный сон.