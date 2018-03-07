8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

В преддверии Женского дня, ученые решили уделить повышенное внимание аспекту, отвечающему за получение удовольствия у прекрасной половины человечества. А привело их к этому наличие явного дисбаланса в том, что касается статистики достижения оргазма мужчинами и женщинами. Согласно опросам, женщины испытывают оргазм в одном случае из трех, то есть две женщины из трех лишены такого удовольствия.

Ученые взялись за нелегкую задачу изучить эту проблему более подробно с точки зрения сексуального поведения. Они исследовали различные виды оргазмов, которые могут испытывать женщины. Специалисты провели обзор соответствующей научной литературы и множество статистических исследований, зная о том, что характер такого понятия, как «женский оргазм» является предметом споров не только научного, но и культурного, и политического уровня. Даже принцип возникновения этого явления, хотя и известен ученым, но они не уверены, что это точная и единственно верная информация.Для получения оргазма необходимо, чтобы одновременно функционировали несколько психологических и физиологических систем организма. Хотя существуют предположения, что причины регулярности мужского оргазма кроются в эволюции. Важно то, что происходит в спальне - ведь предпочтения, в том числе и сексуальные, у всех разные, общим для всех признаком является лишь наличие ощущения, был оргазм или нет. Сам секс еще не предполагает обязательного продолжения в виде оргазма, и ученые считают, что это даже хорошо. Ведь причины, по которым люди занимаются сексом, могут быть различными.Кстати, мужской оргазм тоже имеет место не всегда - согласно все той же статистике, удачно «финиширует» сильный пол только в 95% случаев. Таким образом, специалисты пришли к выводу, что главными составляющими для достижения оргазма, вне зависимости от пола партнеров, является открытость и доверительное общение. Фразы о любви, уважении, нежности, а также комплименты становятся 100% гарантией получения сексуального удовольствия у женщин. К сожалению, до сих пор образование не позволяло дать обществу всю необходимую информацию, которая могла бы пригодиться для достижения пика удовольствия, как можно чаще. Сейчас этот пробел постепенно устраняется - больше внимания уделяется этике и уважению в сексе. Помимо понимания того, как избежать нежелательной беременности или заболеваний, передающихся половым путем, а также элементарного получения наслаждения, необходимо, чтобы у партнеров было желание удовлетворить друг друга, а предвзятое и неполное половое воспитание лишь ухудшают всю ситуацию.