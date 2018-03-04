Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

Образ девушки всегда считался визитной карточкой, но нужно проделать так много работы, чтобы выглядеть идеально. Встречают по одежке, и это правда, хотя есть и другие нюансы, о которых не следует забывать. Помимо безупречно подобранных модных вещей необходимо помнить о нескольких пунктах, касающихся волос, ногтей, лица и прочих участков тела.

Анна Лисичкина

Не последнее место во время подбора образа занимает макияж, но в последнее время модницы стали несколько перебарщивать. Широко наведенные брови темными цветами, тем более для светловолосых представительниц слабого пола – это уже совершенно не модно. Более того, броский макияж и большое количество тонального крема, подводки – так же перестали помогать барышням. В 2018 году естественность продолжает находиться на первом месте, и мужчины ценят это в первую очередь, ведь никому не нужна разукрашенная красотка, чье лицо превратится утром во что-то неузнаваемое. Матовые помады, к слову, также покидают верхушку модного Олимпа в этом году.Далее – маникюр, и это весьма волнующий девушек вопрос, хотя мужчины также обращают внимание на ногти избранницы. Ни для кого не секрет, что добиться идеальной формы ногтевой пластины достаточно непросто, тем более – это сложно сделать хозяйкам, постоянно находящимся на кухне или проводящим время с детьми. По некоторым причинам девушки и женщины продолжают наращивать ногти, хотя это давно вышло из моды, но следует учесть важный аспект. Мужчины боятся длинных и острых ногтей, которые так излюблены модницами, и пора избавляться от такого маникюра. Также не следует выбирать дизайн с яркими оттенками, по типу фуксии, неона, а также подобных тонов, но еще необходимо перестать рисовать на ногтях цветочки, и пусть лучше их дарят благодарные мужчины за безупречный вкус.Стоит упомянуть о волосах, а главное, о чем нужно задуматься в 2018 – это цвет и форма. Яркие и неестественные тона ушли в тень, и любительницам перекрашиваться стоит пересмотреть свои предпочтения. Также не следует делать укладку с тугими накрученными завитками, но легкие волны можно оставить – они придадут романтичности образу леди.Одежда – это отдельный разговор, и иногда даже модные тенденции не способны диктовать, что носить в определенных случаях. Спортивным девушкам не приходится отдавать предпочтение каблукам, и надевают они кеды со спортивным костюмом, но не всегда же быть в одном образе. Молодых и более старших мужчин всегда привлекали ухоженные дамы в платьях и на шпильке, однако не нужно забывать, что высота каблука должна быть умеренной, иначе прогулка может превратиться в каторгу. Стоит учесть, что этой весной нужно забыть о ботильонах-носках, которые истоптали множество подиумов, а предпочтение можно отдать классическим вариантом такой обуви. И еще одна плохая новость – рваные джинсы вне модных тенденций, стильным барышням необходимо обратить внимание на ровные брюки и джинсы без страз, наклеек и прочих видов декора. И снова – классика остается классикой.