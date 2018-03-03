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Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

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Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

Вчера, 18:42
Одним из таких чудесных фруктов считается джек-фрут. Он является рекордсменом среди плодов, растущих на деревьях - размер этого фрукта лишь немного не достигает метра (около 90 см), а его вес может варьироваться от 4,5 до 45 килограммов. В Азии этот плод еще называют «чудо-урожай». Считается, что по своим питательным характеристикам джек-фрут может отлично заменить кукурузу и пшеницу, но самое главное - ученые считают его хорошей альтернативой свинине.

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

 

Семена, которые содержит плод, богаты железом, калием, белком и кальцием. Первые плантации, где выращивался этот фрукт, появились в Индии, затем джек-фрут стал популярен во многих странах мира. Благодаря его способности насыщать желудок, он получил распространение прежде всего в тех местах, где много голодающих, но не возражают против такой экзотики и более обеспеченные граждане.

Примечательно, что плод джек-фрута имеет довольно интересный вкус, который отлично сочетается со многими продуктами, поэтому его применяют в блюдах разных категорий - от бургеров до десертов. Поверхность фрукта полностью покрыта конусообразными мелкими наростами, а внутри находятся сотни семян и вкуснейшая мякоть. Но главной «изюминкой» плода является неожиданно неприятный запах. Многие сравнивают его с запахом гнили или ацетона. В связи с этим, готовить и есть блюда из джек-фрута решаются далеко не все.

Сейчас пара 23-летних выпускников британского университета активно продвигает джек-фрут на мировой продовольственный рынок. Джордан Грейсон и Аби Робертсон давно хотели найти достойную замену мясу в еде, и, кажется, это им удалось - ребята продают готовые порции джек-фрута, выращенного в Индии и приправленного различными соусами. Они рассказывают, что их покупатели изначально относились к джек-фруту с большим недоверием и никак не могли решиться попробовать его, но, как только сделали это, сразу же стали поклонниками этого чудесного фрукта.

Плоды джек-фрута едят свежими, тушат, варят, жарят, даже засахаривают и делают из них желе. Мякоть фрукта низкокалорийная, а ее дольки прекрасно хранятся в холодильнике в течение 2-3 месяцев. Она употребляется в виде фруктового салата, в сочетании с мороженым, сладостями, десертами. Чтобы удивить гостей, можно сделать пирожки с начинкой из джек-фрута, еще им фаршируют курицу и жарят его на гриле, а также добавляют его в винегрет, к рыбным и мясным блюдам.
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