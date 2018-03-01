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"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

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| | "Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Сегодня, 16:58
Календарный метод предохранения заключается в планировании интимной жизни пары на основе менструального цикла партнерши, его суть в отсутствии секса во время овуляции или в тот период, когда высоки шансы забеременеть. Тем не менее, статистика непреклонна, и она гласит, что этот метод не работает в 24% случаев из ста.

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

 

Не стоит путать этот метод с методом прерванного полового акта, когда партнер успевает вывести половой член до семяизвержения. Кстати, некоторые пары практикуют сочетание обоих этих способов. Хотя метод прерывания эффективен лишь в 78% случаев, что тоже далеко от идеала.

Пожалуй, лидером по эффективности являются противозачаточные таблетки - 99%. Но, возвращаясь к календарному методу, хочется отметить, что при идеальном использовании он может быть эффективен на 98,2%. Самое сложное - создать условия для такого идеального применения, потому что необходимо не просто тщательно отслеживать цикл, который должен быть абсолютно точным и регулярным, но и учитывать, что любые изменения в день овуляции, могут свести на нет все усилия и спровоцировать беременность.

Не стоит забывать также, что сперма сохраняет способность к оплодотворению до пяти дней, а для того, чтобы забеременеть, необязательно заниматься сексом в день овуляции - достаточно иметь интимную связь за несколько дней до нее. Использующим метод «прерывания» не стоит вспоминать о любовных утехах в течение недели вокруг овуляции, иначе риск беременности довольно велик.

Существует несколько методов, аналогичных отслеживанию менструального цикла. Это: метод слизистой шейки матки, календаря, температуры и стандартных дней. Температурный метод основан на измерении температуры тела утром до того, как встать с постели. Дело в том, что во время овуляции температура слегка повышается, но для ее измерения нужно использовать очень точный градусник, который показывает даже доли градусов. Метод наблюдения за слизистой шейки матки - не самый удобный, так как подразумевает ежедневное отслеживание и контроль соответствующих выделений.

Для тех же, кто решил стать родителями после использования контрацептивных методов, следует примерно в течение полугода провести «восстановительный курс», не применяя никаких гормональных и прочих методов, а также наблюдая за циклом.

В январе этого года почти 4 десятка женщин подали в суд на приложение Natural Cycles которое было заявлено, как лучшее приложение для контрацепции, но у использовавших его женщин наступила нежелательная беременность. Многие контрацептивные методы также могут не срабатывать ввиду индивидуальных физиологических особенностей организма, некоторых заболеваний и т.п.
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