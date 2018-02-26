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Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

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Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

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| | Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

Вчера, 23:34
Си Цзиньпин, которого уже многие во всеуслышание называют диктатором, вызывает недовольную реакцию политического сообщества. Коммунистическая партия внесла предложение о введении законов, в соответствии с которыми правление действующего главы государства будет распространяться на неопределенный срок.

Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

 

Напомним, что существовавшее ранее конституционные рамки ограничивали пребывание на президентском посту двумя сроками. Помимо того, что Си Цзиньпинь и так является верховным военным главнокомандующим, он же возглавляет государство. По сути, получается председатель КНР не должен также выходить на пенсию.

Сейчас в китайских СМИ царит некий хаос - спорная реакция в соцсетях вынуждает блокировать различные статьи на тему восхваления существующей партии. Пользователи высказывают мнения относительно того, что Китай уверенно идет по пути Северной Кореи, и вскоре может стать в какой-то степени ее двойником. Правда, комментарии подобного рода почти сразу удаляются.

Поправки к китайской Конституции, которые готовятся к внесению, скорректируют и нормы, направленные на борьбу с коррупцией. Большая часть населения и многие чиновники, занимающие важные посты, надеются на то, что эти поправки будут приняты. Известные политики думают, что в сложившейся ситуации политическая власть будет аккумулироваться у одного человека, которого можно будет считать диктатором. Напомним, что в случае принятия поправок Си Цзиньпин, возможно, будет переизбран на третий срок после 2023 года. Он возглавил ЦК КПК в 2012 году, а уже в 2013-м стал председателем КНР. 

В последние годы Китай стал занимать позиции среди лидеров мировой политики. И это, безусловно, не могло остаться незамеченным, особенно теми государствами, которые не заинтересованы в укреплении политического уровня Китая. В частности присутствие Китая наряду с Россией в странах Южной Америки настораживает представителей высших кругов власти США. Усиление влияния государств, которые выступают против американской политики во всем мире, конечно, не может нравиться Штатам. Поэтому американские высокопоставленные политики всячески стараются представить невыгодным проект внедрения КНР в разных странах.

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