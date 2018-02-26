Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

Си Цзиньпин, которого уже многие во всеуслышание называют диктатором, вызывает недовольную реакцию политического сообщества. Коммунистическая партия внесла предложение о введении законов, в соответствии с которыми правление действующего главы государства будет распространяться на неопределенный срок.

Напомним, что существовавшее ранее конституционные рамки ограничивали пребывание на президентском посту двумя сроками. Помимо того, что Си Цзиньпинь и так является верховным военным главнокомандующим, он же возглавляет государство. По сути, получается председатель КНР не должен также выходить на пенсию.





Сейчас в китайских СМИ царит некий хаос - спорная реакция в соцсетях вынуждает блокировать различные статьи на тему восхваления существующей партии. Пользователи высказывают мнения относительно того, что Китай уверенно идет по пути Северной Кореи, и вскоре может стать в какой-то степени ее двойником. Правда, комментарии подобного рода почти сразу удаляются.





Поправки к китайской Конституции, которые готовятся к внесению, скорректируют и нормы, направленные на борьбу с коррупцией. Большая часть населения и многие чиновники, занимающие важные посты, надеются на то, что эти поправки будут приняты. Известные политики думают, что в сложившейся ситуации политическая власть будет аккумулироваться у одного человека, которого можно будет считать диктатором. Напомним, что в случае принятия поправок Си Цзиньпин, возможно, будет переизбран на третий срок после 2023 года. Он возглавил ЦК КПК в 2012 году, а уже в 2013-м стал председателем КНР.



