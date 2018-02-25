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И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

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И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

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| | И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Сегодня, 15:37
Конспирологи постоянно напоминают общественности, что инопланетяне, а именно раса рептилоидов давно управляет жителями Земли. Девид Икке, известный британский писатель-конспиролог к числу пришельцев причислил и королеву Великобритании Елизавету II. 

 

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

 

Бунтарь и проповедник теории всемирного заговора Девид Икке собрал целую коллекцию доказательств того, что пришельцы с далёких звёзд уже давно среди нас. Выступая на телевидении и публикуя свои книги, конспиролог пытается «открыть глаза жителям Земли» на то, что же в действительности происходит на планете. 

Информация о том, что некая раса с далёкого созвездия Дракона миллионы лет назад поселилась на Земле, и ведёт усердную работу над порабощением человечества уже ни для кого не секрет. Конклав рептилоидов, как их называют последователи теории всемирного заговора, состоит в группе Иллюминатов или же «Скрытой руке». А известно, что именно в эту тайную организацию входят все влиятельные люди этого мира. 

В очередном из своих изысканий английский конспиролог назвал представителей королевской семьи и непосредственно королеву Великобритании Елизавету II рептилоидами и потомками пришельцев. К этому выводу Девид Икке пришёл, изучая поведение и внешние данные членов монаршей семьи. В его распоряжении оказалось несколько снимков, на которых отчётливо видно, как изменяются глаза королевы. 

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

 

За королеву Великобритании заступился другой представитель непризнанной науки Гэри Боун. Он ответил конспирологу, что каждый человек отчасти является рептилоидом по той простой причине, что в каждом жителе земли присутствует «мозг рептилий», а именно мозжечок и мозговой ствол, куда входят продолговатый мозг, варолиев мост, а также средний мозг. Именно это наследство от ящероподобных пришельцев помогает человеку бегать, прыгать и заниматься сексом. А вот лимбическая система досталась человеку от млекопитающих, что позволяет защищать и растить потомство, а также проявлять чувства. 

Ранее к рептилоидам уже причисляли некоторых руководителей США, а именно: Била Клинтона, Барака Обаму и Дональда Трампа. Также в принадлежности к инопланетной расе последователи теории заговора причислили и представителей самых богатых семей мира, таких как: Онассисы, Рокфеллеры и Ротшильды. Наблюдались рептилоиды и на американском телевидении, в прошлом году телеведущая, читая сводку новостей, на миг изменилась. На доли секунд с экранов на зрителей смотрели глаза ящерицы, потом всё снова стало на свои места. 

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

 

Конспирологи предупреждаю, что представителя инопланетной расы можно узнать по глазам и по внешнему виду. Обычно пришельцы принимают форму очень привлекательных людей.

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