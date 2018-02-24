«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

Кровь всегда считалась своеобразным эликсиром молодости. Секретные лаборатории разных стран продолжают проводить эксперименты с красной жидкостью, а официальная наука старается найти свой ответ на вопрос о существовании «Фонтана молодости».





Каждый год в средствах массовой информации появляются данные о тех или иных открытиях в медицине связных с кровью. На этот раз сотрудники из Калифорнийского университета в Сан-Франциско решили внести свою лепту в официальное исследование плазмы крови. Эксперимент по омоложению проводился на мышах разного возраста. Каждый год в средствах массовой информации появляются данные о тех или иных открытиях в медицине связных с кровью. На этот раз сотрудники из Калифорнийского университета в Сан-Франциско решили внести свою лепту в официальное исследование плазмы крови. Эксперимент по омоложению проводился на мышах разного возраста.





Суть исследования состояла в том, чтобы доказать или же опровергнуть положительное влияние крови молодой особи на организм пожилой мыши. Соединив кровеносные сосуды животных возрастом 3 и 18 месяцев хирургическим путём, учёные начали наблюдать за организмами обоих подопытных.





В ходе наблюдения за состоянием мышей учёные выявили фермент, который предположительно оказывает омолаживающий эффект на клетки головного мозга более взрослых особей. Оказалось, что «Фонтаном молодости» оказался фермент ТЕТ2, он является регулятором активности генов и отвечает за образование возрастных изменений и заболеваний в коре головного мозга.





Автор и ведущий исследователь Калифорнийского университета Джеральдина Гонье рассказала, что очень удивлена полученным результатам. Оказалось, что именно возрастная мутация ТЕТ2 является причиной возникновения возрастных раковых опухолей мозга.





Эксперименты с влиянием молодой крови на организм проводились всегда. В разных странах существовали и до сих пор существуют секретные специализированные лаборатории, где проводятся уникальные эксперименты. К примеру, ранее в 2005 году учёным из США удалось доказать, что молодая кровь действительно оказывает омолаживающий и бодрящий эффект на пожилые организмы. В рядке экспериментов, когда кровь молодой мыши вливали старой особи, наблюдались положительные изменения в организме последней. Однако учёным удалось установить, что подобное воздействие не молниеносно, а происходит через 2 и более недель после переливания свежей кровяной жидкости в зрелый организм.





Невропатологи из Стендфордского университета пошли ещё дальше и провели исследование на людях, страдающих болезнью Альцгеймера. 18 добровольцам возрастам от 54 до 86 переливали плазму молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Однако значительных изменений в состоянии пожилых пациентов врачи не обнаружили.





Не только омолаживающим эффектом обладает кровь, учёным удалось создать батарейки, работающие на красной жидкости организма. В будущем небольшой прямоугольник бумаги будет вживляться под кожу пациента, и питать его кардиостимулятор или же другие необходимые предметы. Не только омолаживающим эффектом обладает кровь, учёным удалось создать батарейки, работающие на красной жидкости организма. В будущем небольшой прямоугольник бумаги будет вживляться под кожу пациента, и питать его кардиостимулятор или же другие необходимые предметы.



