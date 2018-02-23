В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Учёные продолжают изучать Библию и доказывать реальность её героев. На этот раз специалисты обнаружили печать Исайи.





Наука продолжает подтверждать то, что библейские персонажи существовали и были реальными людьми, а события имели место быть. Так очередной виток в изучении Святого Писания сделали археологи из Еврейского университета, которым удалось обнаружить артефакт, связанный с пророком Исайей, жившим в 700-х годах до нашей эры. Наука продолжает подтверждать то, что библейские персонажи существовали и были реальными людьми, а события имели место быть. Так очередной виток в изучении Святого Писания сделали археологи из Еврейского университета, которым удалось обнаружить артефакт, связанный с пророком Исайей, жившим в 700-х годах до нашей эры.





Напомним, что пророк в возрасте 20 лет встретился с Богом и после этого начал выполнять свою святую миссию о прославлении всевышнего. Известен Исайя тем, что предсказал рождение Христа. Родился пророк в богатой еврейской семье и служил царю Езекии.





Группа археологов из Еврейского университета Иерусалима во главе с профессором Эйлатом Мазаром обнаружили на территории парка Офель, Иерусалим, печать, предположительно принадлежавшую пророку Исайи. Глиняный артефакт, который представляет собой осколок печати, содержит слово «nvy», означающее согласно Торе одно из личных имён известного библейского персонажа. Сомнение учёных вызывает тот факт, что в названии пророка в древнееврейском алфавите обычно присутствовала буква «aleph», которой на обнаруженном оттиске нет.





Археологам удалось установить, что глиняная печать, обнаруженная на глубине в 3 метра, имеет возраст в 2 700 лет. Также примечательным фактом, который может свидетельствовать о том, что оттиск действительно являлся именной подписью пророка Исайи, является обнаружение личной печати царя Езекии, которая находилась недалеко от первой находки. Археологам удалось установить, что глиняная печать, обнаруженная на глубине в 3 метра, имеет возраст в 2 700 лет. Также примечательным фактом, который может свидетельствовать о том, что оттиск действительно являлся именной подписью пророка Исайи, является обнаружение личной печати царя Езекии, которая находилась недалеко от первой находки.





Ранее учёными, работающими над изучением Библии, был подтверждён факт Великого потопа и обнаружены куски известного ковчега Ноя. Студенты-физики из университета Лестера в 2014 году доказали реальность того, что древний корабль-ковчег действительно обладал необходимыми плавучими возможностями. Рассчитав его параметры в современных мерах измерения, они пришли к выводу, что при длине в 145 метров, ширине 24 метра и высоте в 14 метров, деревянное плавсредство действительно напоминало современное небольшое грузовое судно.





Удалось обнаружить археологам и Силоамскую купель, о которой говориться в Евангелие от Иоанна. Именно водой из этого бассейна Иисус вернул слепому зрение. Саму купель обнаружили в 2004 году несколько рабочих, исправлявших канализацию. Примечательно, что древний бассейн находился именно там, где указано в Священном писании.



