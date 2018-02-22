Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

Зачастую у самки нет забот о том, чтобы найти себе подходящую пару, эта «почетная» обязанность возлагается обычно на самца. А «дамы» лишь выбирают будущего отца своих детей по тем критериям, которые предусмотрела для их вида природа. Признаки, по которым животные проходят отбор, весьма разнообразны - самый крупный, сильный, быстрый или красивый, а также более интересные.

К примеру, у павлинов и некоторых других птиц определяющим фактором при выборе партнера является яркое оперение и длинный хвост. Те, у кого хвост длиннее, больше всего подходят для воспроизводства здорового потомства. Длиннохвостые ласточки- касатки менее подвержены заражению клещами, чем их собратья с короткими хвостами. А это влияет и на потомство и на возможность заражения партнерши.У стебельчатых мух, которые называются так из-за стебельков по бокам головы, на которых расположены глаза, полагается выбирать самцов с самыми длинными стебельками. Поэтому они стараются как бы надуть свои стебельки, сидя напротив друг друга, чтобы они казались еще больше. Хитрые самки морских слонов, чтобы выбрать самого сильного, используют следующее средство: когда какой-нибудь самец предпринимает попытку спариться с нею, она поднимает такой крик, что сбегаются и другие самцы и начинается борьба, в которой самый сильный и выходит победителем.Самки некоторых видов животных заставляют самцов догонять их - выигрывает самый быстрый. А у птиц-шалашников самцы, вообще, большие оригиналы - для привлечения своей половинки они должны показать, насколько они хозяйственны. С этой целью они строят целые шалаши из веток и прутиков и развешивают на них всякие украшения - ягоды, листочки, ракушки. Причем пока строят, они могут «позаимствовать» красивые элементы и с чужих построек, даже разрушая их. Самочки выбирают самый красивый шалашик, но строить семейное гнездо им приходится уже «собственноручно», так как постройка самца больше не используется. Зимородки, ухаживая за невестой, угощают ее рыбой. Самка обращает внимание, какую именно рыбу приносит ей жених, самой ценной считается карп. Самки тетеревов предпочитают самцов, которые заслуживают наибольшее внимание от других самок.Аквариумные гуппи выбирают самцов, чей окрас более оранжевый, но значение имеет еще и активность самца - он должен быть отважным и шустрым, не бояться подплывать к хищнику, хотя, когда самок поблизости нет, они на такое не решаются. Обезьяны-носачи выбирают партнера по размеру носа, от величины которого зависит издаваемый самцом призывный трубный крик. Самцы шимпанзе выбирают самок в возрасте, имеющих детей, как более опытных и способных не только произвести потомство, но и воспитать его.